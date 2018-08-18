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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 лип, 2020 17:03
Да уж, теперь я начинаю понимать кто покупает квартиры во всех этих бескоенчных "клубных домах" на садовых землях. Всегда было загадкой что движет этими людьми, ведь очевидно же что это никогда не станет квартирой, очевидно же что там вокруг нет ни нормальной инфраструктуры ни нормальных коммуникаций и жить там всё равно будет невозможно. Зачем и ради чего это покупать? Хуже может быть только подобная хрень в пригороде... Катаясь на велике по своему Киево-Святошинскому району постоянно натыкаюсь на подобный шлак построенный прямо среди частного сектора в жутчайших чигирях относительно цивилизации.
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Santehnik
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Додано: Нед 26 лип, 2020 17:08
Gastarbaiter написав:
Теща жалуется, что квартирант не хочет уверовать в окончание крызы и категорически отвергает предложения хоть частично вернуться к докарантинному уровню аренды. Что делать? Гнать ссаными тряпками или держать? Русановский шлачек.
нужно прицениться почем шлачек нынче. И если то что он согласен платить отличается на меньше чем 10% от рынка, я бы оставлял. Пока. Иначе - пнх
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Нед 26 лип, 2020 17:13
Santehnik написав:
Да уж, теперь я начинаю понимать кто покупает квартиры во всех этих бескоенчных "клубных домах" на садовых землях. Всегда было загадкой что движет этими людьми, ведь очевидно же что это никогда не станет квартирой, очевидно же что там вокруг нет ни нормальной инфраструктуры ни нормальных коммуникаций и жить там всё равно будет невозможно. Зачем и ради чего это покупать? Хуже может быть только подобная хрень в пригороде... Катаясь на велике по своему Киево-Святошинскому району постоянно натыкаюсь на подобный шлак построенный прямо среди частного сектора в жутчайших чигирях относительно цивилизации.
не всі ж топ менеджери як зРадіо і не мойщики ростовських прачечних, як аірмакс, щоб на здачу брати об"єкти за чотири полтосіка.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Нед 26 лип, 2020 17:14
Santehnik написав:
Да уж, теперь я начинаю понимать кто покупает квартиры во всех этих бескоенчных "клубных домах" на садовых землях. Всегда было загадкой что движет этими людьми, ведь очевидно же что это никогда не станет квартирой, очевидно же что там вокруг нет ни нормальной инфраструктуры ни нормальных коммуникаций и жить там всё равно будет невозможно. Зачем и ради чего это покупать? Хуже может быть только подобная хрень в пригороде... Катаясь на велике по своему Киево-Святошинскому району постоянно натыкаюсь на подобный шлак построенный прямо среди частного сектора.
Ничего Вы не понимаете.
Это план окружения Киева кавалерками.
Флай давно его вынашивал, и вот, пока все отвлечены коронавирусом, пришла пора нанести первый удар
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