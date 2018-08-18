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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4890489148924893

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 150
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 17:14

  Santehnik написав:Да уж, теперь я начинаю понимать кто покупает квартиры во всех этих бескоенчных "клубных домах" на садовых землях. Всегда было загадкой что движет этими людьми, ведь очевидно же что это никогда не станет квартирой, очевидно же что там вокруг нет ни нормальной инфраструктуры ни нормальных коммуникаций и жить там всё равно будет невозможно. Зачем и ради чего это покупать? Хуже может быть только подобная хрень в пригороде... Катаясь на велике по своему Киево-Святошинскому району постоянно натыкаюсь на подобный шлак построенный прямо среди частного сектора.

Ничего Вы не понимаете.
Это план окружения Киева кавалерками.
Флай давно его вынашивал, и вот, пока все отвлечены коронавирусом, пришла пора нанести первый удар
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 17:19

  Gastarbaiter написав:Теща жалуется, что квартирант не хочет уверовать в окончание крызы и категорически отвергает предложения хоть частично вернуться к докарантинному уровню аренды. Что делать? Гнать ссаными тряпками или держать? Русановский шлачек.


Озвучьте что-почем.
Я бы дал обьявление по новой цене и смотрел-бы на реакцию.
Если есть страждущие на снятие, гнать старого ссаными тряпками.
Если не очень, пусть пока сидит.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 17:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Интересно с чего Максик взял что рыбальский для креативного класса, судя по рекламе они на таксистов с западной Украины рассчитывают.Зображення

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 17:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Santehnik написав:Да уж, теперь я начинаю понимать кто покупает квартиры во всех этих бескоенчных "клубных домах" на садовых землях. Всегда было загадкой что движет этими людьми, ведь очевидно же что это никогда не станет квартирой, очевидно же что там вокруг нет ни нормальной инфраструктуры ни нормальных коммуникаций и жить там всё равно будет невозможно. Зачем и ради чего это покупать? Хуже может быть только подобная хрень в пригороде... Катаясь на велике по своему Киево-Святошинскому району постоянно натыкаюсь на подобный шлак построенный прямо среди частного сектора в жутчайших чигирях относительно цивилизации.
Фастовскому району.

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 17:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Gastarbaiter написав:Теща жалуется, что квартирант не хочет уверовать в окончание крызы и категорически отвергает предложения хоть частично вернуться к докарантинному уровню аренды. Что делать? Гнать ссаными тряпками или держать? Русановский шлачек.
Я вернул цены на докарантинные.

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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 17:27

  antey1969 написав:
  Santehnik написав:Да уж, теперь я начинаю понимать кто покупает квартиры во всех этих бескоенчных "клубных домах" на садовых землях. Всегда было загадкой что движет этими людьми, ведь очевидно же что это никогда не станет квартирой, очевидно же что там вокруг нет ни нормальной инфраструктуры ни нормальных коммуникаций и жить там всё равно будет невозможно. Зачем и ради чего это покупать? Хуже может быть только подобная хрень в пригороде... Катаясь на велике по своему Киево-Святошинскому району постоянно натыкаюсь на подобный шлак построенный прямо среди частного сектора.

Ничего Вы не понимаете.
Это план окружения Киева кавалерками.
Флай давно его вынашивал, и вот, пока все отвлечены коронавирусом, пришла пора нанести первый удар

первий удар був у 2019, це останній, далі чекаєм.
Тут на валютній темі про зубожіння:
https://suspilne.media/44897-za-i-kvartal-2020-roku-ukrainci-vtratili-60-milardiv-zaosadzen-derzstat/
Доходи населення України в І кварталі 2020 року становили 874,4 мільярда гривень, а витрати сягнули 935,5 мільярда. Таким чином, заощадження українців зменшились на 61,1 мільярда гривень.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 17:51

  Унуноктий написав:Интересно с чего Максик взял что рыбальский для креативного класса, судя по рекламе они на таксистов с западной Украины рассчитывают.

Скажем так, они рассчитывают на людей с западными ценностями и образом мышления. В т.ч. на таксистов с Западной Украины.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 17:54

  airmax78 написав:
  Унуноктий написав:Интересно с чего Максик взял что рыбальский для креативного класса, судя по рекламе они на таксистов с западной Украины рассчитывают.

Скажем так, они рассчитывают на людей с западными ценностями и образом мышления. В т.ч. на таксистов с Западной Украины.

может послушаться тебя и взять "на виплат"
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 17:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, Уну, за сколько сейчас можно продать Голосуху, 3К 1й этаж? Подозреваю, что по1200 еще можно продать. Продавайте и мутитесь в 2 смежные однухи в Рыбальский.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 18:42

  airmax78 написав:Кстати, Уну, за сколько сейчас можно продать Голосуху, 3К 1й этаж? Подозреваю, что по1200 еще можно продать. Продавайте и мутитесь в 2 смежные однухи в Рыбальский.


Абсолютный бред . Здарио подтвердит.
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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