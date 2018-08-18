Santehnik написав: Да уж, теперь я начинаю понимать кто покупает квартиры во всех этих бескоенчных "клубных домах" на садовых землях. Всегда было загадкой что движет этими людьми, ведь очевидно же что это никогда не станет квартирой, очевидно же что там вокруг нет ни нормальной инфраструктуры ни нормальных коммуникаций и жить там всё равно будет невозможно. Зачем и ради чего это покупать? Хуже может быть только подобная хрень в пригороде... Катаясь на велике по своему Киево-Святошинскому району постоянно натыкаюсь на подобный шлак построенный прямо среди частного сектора в жутчайших чигирях относительно цивилизации.