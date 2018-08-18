Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Santehnik написав:Да уж, теперь я начинаю понимать кто покупает квартиры во всех этих бескоенчных "клубных домах" на садовых землях. Всегда было загадкой что движет этими людьми, ведь очевидно же что это никогда не станет квартирой, очевидно же что там вокруг нет ни нормальной инфраструктуры ни нормальных коммуникаций и жить там всё равно будет невозможно. Зачем и ради чего это покупать? Хуже может быть только подобная хрень в пригороде... Катаясь на велике по своему Киево-Святошинскому району постоянно натыкаюсь на подобный шлак построенный прямо среди частного сектора.
Ничего Вы не понимаете. Это план окружения Киева кавалерками. Флай давно его вынашивал, и вот, пока все отвлечены коронавирусом, пришла пора нанести первый удар
Gastarbaiter написав:Теща жалуется, что квартирант не хочет уверовать в окончание крызы и категорически отвергает предложения хоть частично вернуться к докарантинному уровню аренды. Что делать? Гнать ссаными тряпками или держать? Русановский шлачек.
Озвучьте что-почем. Я бы дал обьявление по новой цене и смотрел-бы на реакцию. Если есть страждущие на снятие, гнать старого ссаными тряпками. Если не очень, пусть пока сидит.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Santehnik написав:Да уж, теперь я начинаю понимать кто покупает квартиры во всех этих бескоенчных "клубных домах" на садовых землях. Всегда было загадкой что движет этими людьми, ведь очевидно же что это никогда не станет квартирой, очевидно же что там вокруг нет ни нормальной инфраструктуры ни нормальных коммуникаций и жить там всё равно будет невозможно. Зачем и ради чего это покупать? Хуже может быть только подобная хрень в пригороде... Катаясь на велике по своему Киево-Святошинскому району постоянно натыкаюсь на подобный шлак построенный прямо среди частного сектора в жутчайших чигирях относительно цивилизации.
Gastarbaiter написав:Теща жалуется, что квартирант не хочет уверовать в окончание крызы и категорически отвергает предложения хоть частично вернуться к докарантинному уровню аренды. Что делать? Гнать ссаными тряпками или держать? Русановский шлачек.
Santehnik написав:Да уж, теперь я начинаю понимать кто покупает квартиры во всех этих бескоенчных "клубных домах" на садовых землях. Всегда было загадкой что движет этими людьми, ведь очевидно же что это никогда не станет квартирой, очевидно же что там вокруг нет ни нормальной инфраструктуры ни нормальных коммуникаций и жить там всё равно будет невозможно. Зачем и ради чего это покупать? Хуже может быть только подобная хрень в пригороде... Катаясь на велике по своему Киево-Святошинскому району постоянно натыкаюсь на подобный шлак построенный прямо среди частного сектора.
Ничего Вы не понимаете. Это план окружения Киева кавалерками. Флай давно его вынашивал, и вот, пока все отвлечены коронавирусом, пришла пора нанести первый удар