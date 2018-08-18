Додано: Нед 26 лип, 2020 19:07

airmax78 написав: Кстати, Уну, за сколько сейчас можно продать Голосуху, 3К 1й этаж? Подозреваю, что по1200 еще можно продать. Продавайте и мутитесь в 2 смежные однухи в Рыбальский. Кстати, Уну, за сколько сейчас можно продать Голосуху, 3К 1й этаж? Подозреваю, что по1200 еще можно продать. Продавайте и мутитесь в 2 смежные однухи в Рыбальский.

У меня тут дети в школу ходят. В ту которую я ходил. До мамы 5 минут пешком. Это вы понаехи "перекати поле". А для меня это родина, я этот карьер и кирпичный завод ещё в 1 классе облазил. В корнях сухой акации возле забора школы закапывал стекляные шарики. В магазинчике который возле ювелирки первую бутылку вина покупал. Напротив райотдела жил когда был первый раз женат. Ну и ещё много чего, тебе не понять.