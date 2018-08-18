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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4892489348944895>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 150
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 18:55

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Кстати, Уну, за сколько сейчас можно продать Голосуху, 3К 1й этаж? Подозреваю, что по1200 еще можно продать. Продавайте и мутитесь в 2 смежные однухи в Рыбальский.


Абсолютный бред . Здарио подтвердит.

Конечно бред - МвА Чикаго vs МВА одесского транспортного
Вывод очевиден
PS4
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 18:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вопрос , кто в теме , что посоветуете ЖК Святобор ..https://svyatobor.kiev.ua/?gclid=EAIaIQ ... gLmwPD_BwE интересуюсь , этим комплексом ( важна именно эта локация ) ...1-2-х комнатная...в больше степени , как инвестиция , а там видно будет... цена в начале 2019 - была 900-920 за 1 м2 - но стройка в большей степени стояла...в конце 2019 -начале 2020 , начали активно строить ,но цена была уже 1100-1200...сейчас в районе 1050 + - ...решил ,что если опустится осенью-зимой к 900-950 можно брать...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 18:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Тут на валютній темі про зубожіння:
https://suspilne.media/44897-za-i-kvart ... -derzstat/
Доходи населення України в І кварталі 2020 року становили 874,4 мільярда гривень, а витрати сягнули 935,5 мільярда. Таким чином, заощадження українців зменшились на 61,1 мільярда гривень.

Близко к истине. Передали, что в Херсоне активно продают места на рынках. Продаж нет,у пипла нет денег.
План "шлема из ДНР" по переселению всех в Киев, пока идёт по одному месту. Денег нет!!
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 19:07

  airmax78 написав:Кстати, Уну, за сколько сейчас можно продать Голосуху, 3К 1й этаж? Подозреваю, что по1200 еще можно продать. Продавайте и мутитесь в 2 смежные однухи в Рыбальский.

У меня тут дети в школу ходят. В ту которую я ходил. До мамы 5 минут пешком. Это вы понаехи "перекати поле". А для меня это родина, я этот карьер и кирпичный завод ещё в 1 классе облазил. В корнях сухой акации возле забора школы закапывал стекляные шарики. В магазинчике который возле ювелирки первую бутылку вина покупал. Напротив райотдела жил когда был первый раз женат. Ну и ещё много чего, тебе не понять.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 19:12

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Кстати, Уну, за сколько сейчас можно продать Голосуху, 3К 1й этаж? Подозреваю, что по1200 еще можно продать. Продавайте и мутитесь в 2 смежные однухи в Рыбальский.

У меня тут дети в школу ходят. В ту которую я ходил. До мамы 5 минут пешком. Это вы понаехи "перекати поле". А для меня это родина, я этот карьер и кирпичный завод ещё в 1 классе облазил. В корнях сухой акации возле забора школы закапывал стекляные шарики. В магазинчике который возле ювелирки первую бутылку вина покупал. Напротив райотдела жил когда был первый раз женат. Ну и ещё много чего, тебе не понять.

Уня, ты такой же понаех
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 19:14

  Унуноктий написав:
  airmax78 написав:Кстати, Уну, за сколько сейчас можно продать Голосуху, 3К 1й этаж? Подозреваю, что по1200 еще можно продать. Продавайте и мутитесь в 2 смежные однухи в Рыбальский.

У меня тут дети в школу ходят. В ту которую я ходил. До мамы 5 минут пешком. Это вы понаехи "перекати поле". А для меня это родина, я этот карьер и кирпичный завод ещё в 1 классе облазил. В корнях сухой акации возле забора школы закапывал стекляные шарики. В магазинчике который возле ювелирки первую бутылку вина покупал. Напротив райотдела жил когда был первый раз женат. Ну и ещё много чего, тебе не понять.

Родовое гнездо)) у меня таких три
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 19:19

  PS4 написав:Конечно бред - МвА Чикаго vs МВА одесского транспортного
Вывод очевиден


* Если что, то у меня Accelerated development program, а не MBА. А то сейчас Максик начнет тут :mrgreen: 7 месяцев в режиме совмещения работы и учебы. А полноценный американский MBA - это 2 года без вариантов
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 19:21

  zРадио написав:
  PS4 написав:Конечно бред - МвА Чикаго vs МВА одесского транспортного
Вывод очевиден


* Если что, то у меня Accelerated development program, а не MBА. А то сейчас Максик начнет тут :mrgreen: 7 месяцев в режиме совмещения работы и учебы. А полноценный американский MBA - это 2 года без вариантов

А почему это всё тебе не помогло ? :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 19:22

  pesikot написав:
  zРадио написав:
  PS4 написав:Конечно бред - МвА Чикаго vs МВА одесского транспортного
Вывод очевиден


* Если что, то у меня Accelerated development program, а не MBА. А то сейчас Максик начнет тут :mrgreen: 7 месяцев в режиме совмещения работы и учебы. А полноценный американский MBA - это 2 года без вариантов

А почему это всё тебе не помогло ? :)


Сказал сельский бухгалтер :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 19:45

  PS4 написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Кстати, Уну, за сколько сейчас можно продать Голосуху, 3К 1й этаж? Подозреваю, что по1200 еще можно продать. Продавайте и мутитесь в 2 смежные однухи в Рыбальский.


Абсолютный бред . Здарио подтвердит.

Конечно бред - МвА Чикаго vs МВА одесского транспортного
Вывод очевиден


Мне интересно, что Макс не смог торговаться на 7м километре с уважаемым Тараканом. Но даёт советы для торговли в центре Киева .

Зачем давать советы ?
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