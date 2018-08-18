Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
вопрос , кто в теме , что посоветуете ЖК Святобор ..https://svyatobor.kiev.ua/?gclid=EAIaIQ ... gLmwPD_BwE интересуюсь , этим комплексом ( важна именно эта локация ) ...1-2-х комнатная...в больше степени , как инвестиция , а там видно будет... цена в начале 2019 - была 900-920 за 1 м2 - но стройка в большей степени стояла...в конце 2019 -начале 2020 , начали активно строить ,но цена была уже 1100-1200...сейчас в районе 1050 + - ...решил ,что если опустится осенью-зимой к 900-950 можно брать...
flyman написав:Тут на валютній темі про зубожіння: https://suspilne.media/44897-za-i-kvart ... -derzstat/ Доходи населення України в І кварталі 2020 року становили 874,4 мільярда гривень, а витрати сягнули 935,5 мільярда. Таким чином, заощадження українців зменшились на 61,1 мільярда гривень.
Близко к истине. Передали, что в Херсоне активно продают места на рынках. Продаж нет,у пипла нет денег. План "шлема из ДНР" по переселению всех в Киев, пока идёт по одному месту. Денег нет!!
airmax78 написав:Кстати, Уну, за сколько сейчас можно продать Голосуху, 3К 1й этаж? Подозреваю, что по1200 еще можно продать. Продавайте и мутитесь в 2 смежные однухи в Рыбальский.
У меня тут дети в школу ходят. В ту которую я ходил. До мамы 5 минут пешком. Это вы понаехи "перекати поле". А для меня это родина, я этот карьер и кирпичный завод ещё в 1 классе облазил. В корнях сухой акации возле забора школы закапывал стекляные шарики. В магазинчике который возле ювелирки первую бутылку вина покупал. Напротив райотдела жил когда был первый раз женат. Ну и ещё много чего, тебе не понять.
airmax78 написав:Кстати, Уну, за сколько сейчас можно продать Голосуху, 3К 1й этаж? Подозреваю, что по1200 еще можно продать. Продавайте и мутитесь в 2 смежные однухи в Рыбальский.
У меня тут дети в школу ходят. В ту которую я ходил. До мамы 5 минут пешком. Это вы понаехи "перекати поле". А для меня это родина, я этот карьер и кирпичный завод ещё в 1 классе облазил. В корнях сухой акации возле забора школы закапывал стекляные шарики. В магазинчике который возле ювелирки первую бутылку вина покупал. Напротив райотдела жил когда был первый раз женат. Ну и ещё много чего, тебе не понять.
Уня, ты такой же понаех
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
airmax78 написав:Кстати, Уну, за сколько сейчас можно продать Голосуху, 3К 1й этаж? Подозреваю, что по1200 еще можно продать. Продавайте и мутитесь в 2 смежные однухи в Рыбальский.
У меня тут дети в школу ходят. В ту которую я ходил. До мамы 5 минут пешком. Это вы понаехи "перекати поле". А для меня это родина, я этот карьер и кирпичный завод ещё в 1 классе облазил. В корнях сухой акации возле забора школы закапывал стекляные шарики. В магазинчике который возле ювелирки первую бутылку вина покупал. Напротив райотдела жил когда был первый раз женат. Ну и ещё много чего, тебе не понять.
Родовое гнездо)) у меня таких три
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня