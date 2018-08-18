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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 лип, 2020 19:48
PS4 написав: proftpd66 написав: airmax78 написав:
Кстати, Уну, за сколько сейчас можно продать Голосуху, 3К 1й этаж? Подозреваю, что по1200 еще можно продать. Продавайте и мутитесь в 2 смежные однухи в Рыбальский.
Абсолютный бред . Здарио подтвердит.
Конечно бред - МвА Чикаго vs МВА одесского транспортного
Вывод очевиден
+ Я нашел подработку в в компании с Чикаго . Но учился пить водку у нас или пива. А Макс учился в Чикаго , но работает у нас .
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 19:48
proftpd66 написав: PS4 написав: proftpd66 написав:
Абсолютный бред . Здарио подтвердит.
Конечно бред - МвА Чикаго vs МВА одесского транспортного
Вывод очевиден
Мне интересно, что Макс не смог торговаться на 7м километре с уважаемым Тараканом. Но даёт советы для торговли в центре Киева .
Зачем давать советы ?
забаньте этого наркомана!!!!!
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Додано: Нед 26 лип, 2020 20:17
rjkz написав: flyman написав: rjkz написав:
2. Сколько времени у условного европейского Флая ушло-бы на отложить (не заработать) 30 куе? Даже учитывая беспримерный аскетизм Флая? "Комнату с холодильником" помнят многие. Если я не ошибаюсь, Флай - кодер
Не буду відповідати, бо тут в людей так палатиме в пердаках, що дим буде видно в Димері.
А мне и не надо отвечать. Себе надо ответить и сопоставить с "альтернативной реальностью".
загроза 28 мільйонів виселень з оренди, так як наймачі не оплачують її.
Це може потягнути неплатежі по іпотеці лендлордів, а далі ланцюгова реація і БПЦ.
https://fi202x.blogspot.com/
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