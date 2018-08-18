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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4892489348944895

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 150
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 19:48

  PS4 написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Кстати, Уну, за сколько сейчас можно продать Голосуху, 3К 1й этаж? Подозреваю, что по1200 еще можно продать. Продавайте и мутитесь в 2 смежные однухи в Рыбальский.


Абсолютный бред . Здарио подтвердит.

Конечно бред - МвА Чикаго vs МВА одесского транспортного
Вывод очевиден


+ Я нашел подработку в в компании с Чикаго . Но учился пить водку у нас или пива. А Макс учился в Чикаго , но работает у нас .
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 19:48

  proftpd66 написав:
  PS4 написав:
  proftpd66 написав:
Абсолютный бред . Здарио подтвердит.

Конечно бред - МвА Чикаго vs МВА одесского транспортного
Вывод очевиден


Мне интересно, что Макс не смог торговаться на 7м километре с уважаемым Тараканом. Но даёт советы для торговли в центре Киева .

Зачем давать советы ?

забаньте этого наркомана!!!!!
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 20:17

  rjkz написав:
  flyman написав:
  rjkz написав:2. Сколько времени у условного европейского Флая ушло-бы на отложить (не заработать) 30 куе? Даже учитывая беспримерный аскетизм Флая? "Комнату с холодильником" помнят многие. Если я не ошибаюсь, Флай - кодер

Не буду відповідати, бо тут в людей так палатиме в пердаках, що дим буде видно в Димері.


А мне и не надо отвечать. Себе надо ответить и сопоставить с "альтернативной реальностью".



загроза 28 мільйонів виселень з оренди, так як наймачі не оплачують її.
Це може потягнути неплатежі по іпотеці лендлордів, а далі ланцюгова реація і БПЦ.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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  #<1 ... 4892489348944895
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