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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 48934894489548964897>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 150
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 19:48

  PS4 написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Кстати, Уну, за сколько сейчас можно продать Голосуху, 3К 1й этаж? Подозреваю, что по1200 еще можно продать. Продавайте и мутитесь в 2 смежные однухи в Рыбальский.


Абсолютный бред . Здарио подтвердит.

Конечно бред - МвА Чикаго vs МВА одесского транспортного
Вывод очевиден


+ Я нашел подработку в в компании с Чикаго . Но учился пить водку у нас или пива. А Макс учился в Чикаго , но работает у нас .
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 19:48

  proftpd66 написав:
  PS4 написав:
  proftpd66 написав:
Абсолютный бред . Здарио подтвердит.

Конечно бред - МвА Чикаго vs МВА одесского транспортного
Вывод очевиден


Мне интересно, что Макс не смог торговаться на 7м километре с уважаемым Тараканом. Но даёт советы для торговли в центре Киева .

Зачем давать советы ?

забаньте этого наркомана!!!!!
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 20:17

  rjkz написав:
  flyman написав:
  rjkz написав:2. Сколько времени у условного европейского Флая ушло-бы на отложить (не заработать) 30 куе? Даже учитывая беспримерный аскетизм Флая? "Комнату с холодильником" помнят многие. Если я не ошибаюсь, Флай - кодер

Не буду відповідати, бо тут в людей так палатиме в пердаках, що дим буде видно в Димері.


А мне и не надо отвечать. Себе надо ответить и сопоставить с "альтернативной реальностью".



загроза 28 мільйонів виселень з оренди, так як наймачі не оплачують її.
Це може потягнути неплатежі по іпотеці лендлордів, а далі ланцюгова реація і БПЦ.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 20:28

  zРадио написав:
* Если что, то у меня Accelerated development program, а не MBА. А то сейчас Максик начнет тут :mrgreen: 7 месяцев в режиме совмещения работы и учебы. А полноценный американский MBA - это 2 года без вариантов

чем это помогло не поймать лося на 75куе?
и кстати какое отношение это имеет к теме ветки?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 20:31

  Hotab написав:Близко к истине. Передали, что в Херсоне активно продают места на рынках. Продаж нет,у пипла нет денег.
План "шлема из ДНР" по переселению всех в Киев, пока идёт по одному месту. Денег нет!!


В Черкассах тоже самое, не только на рынках, но и в ТЦ. Это хорошо, ибо нефиг работать, когда нужно отдыхать.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 20:42

  Grand Touring написав:
  Hotab написав:Близко к истине. Передали, что в Херсоне активно продают места на рынках. Продаж нет,у пипла нет денег.
План "шлема из ДНР" по переселению всех в Киев, пока идёт по одному месту. Денег нет!!


В Черкассах тоже самое, не только на рынках, но и в ТЦ. Это хорошо, ибо нефиг работать, когда нужно отдыхать.

девочки, вы в состоянии прочесть и осмыслить название ветки?

стартаните ветку типа "Херсон-Черкассы-Чернигов транзит как альтернатива КРЖН", если не можете могу помочь, думаю ветка будет мегапопулярной

ну реально уже заипали гадить на ветке...
...и что же эта ветка как магнит для неадекватов....?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 20:46

Прохожий лишнехромосомный, кто тебе доктор, если не можешь логически сложить а+б
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 20:48

  Grand Touring написав:Прохожий лишнехромосомный, кто тебе доктор, если не можешь логически сложить а+б

Главное настырная какая истеричка)))
Думает кто-то послушает его стоны)))
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 20:49

Я написал ранее, что будут выборы и если Кличко проиграет , то не будет доить стройки , то цена резко упадутет, если кличкастый выиграет, то можно брать , цена будет большая.

У Кличко разворовали 80 млн гривен при строительстве Подольского моста
Больше информации на портале Антикор:

https://antikor.com.ua/articles/395543- ... kogo_mosta
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 26 лип, 2020 20:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 20:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чувак которому Максик квартирку продал выложил чатик вайбера чисто Одесский лайфхак Максика.Зображення
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