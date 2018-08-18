PS4 написав:
Конечно бред - МвА Чикаго vs МВА одесского транспортного
Вывод очевиден
+ Я нашел подработку в в компании с Чикаго . Но учился пить водку у нас или пива. А Макс учился в Чикаго , но работает у нас .
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 лип, 2020 19:48
+ Я нашел подработку в в компании с Чикаго . Но учился пить водку у нас или пива. А Макс учился в Чикаго , но работает у нас .
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Нед 26 лип, 2020 19:48
забаньте этого наркомана!!!!!
Додано: Нед 26 лип, 2020 20:17
загроза 28 мільйонів виселень з оренди, так як наймачі не оплачують її.
Це може потягнути неплатежі по іпотеці лендлордів, а далі ланцюгова реація і БПЦ.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 26 лип, 2020 20:28
чем это помогло не поймать лося на 75куе?
и кстати какое отношение это имеет к теме ветки?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 26 лип, 2020 20:31
В Черкассах тоже самое, не только на рынках, но и в ТЦ. Это хорошо, ибо нефиг работать, когда нужно отдыхать.
Додано: Нед 26 лип, 2020 20:42
девочки, вы в состоянии прочесть и осмыслить название ветки?
стартаните ветку типа "Херсон-Черкассы-Чернигов транзит как альтернатива КРЖН", если не можете могу помочь, думаю ветка будет мегапопулярной
ну реально уже заипали гадить на ветке...
...и что же эта ветка как магнит для неадекватов....?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 26 лип, 2020 20:46
Прохожий лишнехромосомный, кто тебе доктор, если не можешь логически сложить а+б
Додано: Нед 26 лип, 2020 20:48
Додано: Нед 26 лип, 2020 20:49
Я написал ранее, что будут выборы и если Кличко проиграет , то не будет доить стройки , то цена резко упадутет, если кличкастый выиграет, то можно брать , цена будет большая.
У Кличко разворовали 80 млн гривен при строительстве Подольского моста
Больше информации на портале Антикор:
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 26 лип, 2020 20:52, всього редагувалось 1 раз.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Додано: Нед 26 лип, 2020 20:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Зараз переглядають цей форум: fler і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|