Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:2. Сколько времени у условного европейского Флая ушло-бы на отложить (не заработать) 30 куе? Даже учитывая беспримерный аскетизм Флая? "Комнату с холодильником" помнят многие. Если я не ошибаюсь, Флай - кодер
Не буду відповідати, бо тут в людей так палатиме в пердаках, що дим буде видно в Димері.
А мне и не надо отвечать. Себе надо ответить и сопоставить с "альтернативной реальностью".
загроза 28 мільйонів виселень з оренди, так як наймачі не оплачують її. Це може потягнути неплатежі по іпотеці лендлордів, а далі ланцюгова реація і БПЦ.
zРадио написав: * Если что, то у меня Accelerated development program, а не MBА. А то сейчас Максик начнет тут 7 месяцев в режиме совмещения работы и учебы. А полноценный американский MBA - это 2 года без вариантов
чем это помогло не поймать лося на 75куе? и кстати какое отношение это имеет к теме ветки?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Hotab написав:Близко к истине. Передали, что в Херсоне активно продают места на рынках. Продаж нет,у пипла нет денег. План "шлема из ДНР" по переселению всех в Киев, пока идёт по одному месту. Денег нет!!
В Черкассах тоже самое, не только на рынках, но и в ТЦ. Это хорошо, ибо нефиг работать, когда нужно отдыхать.
Hotab написав:Близко к истине. Передали, что в Херсоне активно продают места на рынках. Продаж нет,у пипла нет денег. План "шлема из ДНР" по переселению всех в Киев, пока идёт по одному месту. Денег нет!!
В Черкассах тоже самое, не только на рынках, но и в ТЦ. Это хорошо, ибо нефиг работать, когда нужно отдыхать.
девочки, вы в состоянии прочесть и осмыслить название ветки?
стартаните ветку типа "Херсон-Черкассы-Чернигов транзит как альтернатива КРЖН", если не можете могу помочь, думаю ветка будет мегапопулярной
ну реально уже заипали гадить на ветке... ...и что же эта ветка как магнит для неадекватов....?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский