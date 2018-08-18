RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4894489548964897>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 150
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 20:55

  Hotab написав:
  Grand Touring написав:Прохожий лишнехромосомный, кто тебе доктор, если не можешь логически сложить а+б

Главное настырная какая истеричка)))
Думает кто-то послушает его стоны)))

альтернативно одаренные, проясните простой вопрос: какое отношение вы имеете к КРЖН и какая ваша цель присутствия на ветке?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11636
З нами з: 05.06.13
Подякував: 547 раз.
Подякували: 1168 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 20:56

  Прохожий написав:
  Hotab написав:
  Grand Touring написав:Прохожий лишнехромосомный, кто тебе доктор, если не можешь логически сложить а+б

Главное настырная какая истеричка)))
Думает кто-то послушает его стоны)))

альтернативно одаренные, проясните простой вопрос: какое отношение вы имеете к КРЖН и какая ваша цель присутствия на ветке?

Та какое твое дело ,и чего ты решило,что имеешь право задавать такие вопросы?
Тебя посылать с ходу, или подискутировать?
Щёчки сдуй, чучело.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2985
З нами з: 15.02.09
Подякував: 111 раз.
Подякували: 1110 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 21:03

  Hotab написав:Передали, что в Херсоне активно продают места на рынках.

Уточню на опыте Николаева. Места продают те, у кого по разным причинам не получилось вести бизнес дальше. Основные причины такие: 1) не работали в карантин (проели много денег); 2) группа товаров потеряла актуальность (люди стали брать эти товары в секондах, магазинах низких цен, интернете); 3) в этих местах стало меньше ходить людей.
  Hotab написав:Продаж нет,у пипла нет денег.

Да, денег у них нет :D , если б Вы видели, как гребут велосипеды! По 4000,5000, 10000 и даже по 16000.
По моим товарам (одежда, обувь) в первую очередь забирают самое дорогое. Но так не у всех, конечно.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1406
З нами з: 07.08.09
Подякував: 396 раз.
Подякували: 446 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 21:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Писец, на ветке одни торгаши, откуда их набежало?
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21334
З нами з: 20.04.08
Подякував: 371 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 21:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  fler написав:По 4000,5000, 10000 и даже по 16000.

Кто их знает, может на работу хотят ездить не маршрутками. Самоизолируются.
У меня такие мысли тоже бывают. Останавливает то,что надо каждое утро душ на работе, а это не всегда доступно. Ну и мне на машине не накладно.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2985
З нами з: 15.02.09
Подякував: 111 раз.
Подякували: 1110 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 21:07

  Унуноктий написав:Писец, на ветке одни торгаши, откуда их набежало?

Потенциальные игроки, что ты думаешь.
Не прокурам же одним за взятки покупать.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2985
З нами з: 15.02.09
Подякував: 111 раз.
Подякували: 1110 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 21:16

  flyman написав:

загроза 28 мільйонів виселень з оренди, так як наймачі не оплачують її.
Це може потягнути неплатежі по іпотеці лендлордів, а далі ланцюгова реація і БПЦ.


Никаких массовых выселений в США не будет, о чем вы. Наоборот, Лендлорды будут становиться на колени перед арендаторами и просить прощения за века угнетения и системный расизм.
У американских арендаторов уже есть свой профсоюз, называется NFAC :)
https://youtu.be/BDzaXkhxtBE
Востаннє редагувалось artlife в Нед 26 лип, 2020 21:23, всього редагувалось 1 раз.
artlife
 
Повідомлень: 461
З нами з: 07.10.19
Подякував: 54 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 21:23

  fler написав:Да, денег у них нет :D , если б Вы видели, как гребут велосипеды! По 4000,5000, 10000 и даже по 16000.
По моим товарам (одежда, обувь) в первую очередь забирают самое дорогое. Но так не у всех, конечно.
велосипед - отдельный разговор (товар длительного пользования, можно перепродать, наблюдение за одним магазином ничего не говорит и тд)

Если ваше дорогое в разы лучше качеством, чем дешевое и при этом дешевле чем у конкурентов, почему не брать?

В целом, покупательная способность очень сильно упала.
Grand Touring
 
Повідомлень: 367
З нами з: 23.03.20
Подякував: 77 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 21:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Grand Touring написав:Коррупционные доходы у госчиновников не растут

Кстати да. Секвестик бюджета, уменьшение госзакупок, сокращение бюджетных программ. Дерибанить нечего.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2985
З нами з: 15.02.09
Подякував: 111 раз.
Подякували: 1110 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 21:34

  Hotab написав:
  Grand Touring написав:Коррупционные доходы у госчиновников не растут

Кстати да. Секвестик бюджета, уменьшение госзакупок, сокращение бюджетных программ. Дерибанить нечего.
Даже самый маленький коррупционер у нас в области считал долгом купить квартиру в Киеве
Grand Touring
 
Повідомлень: 367
З нами з: 23.03.20
Подякував: 77 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4894489548964897>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fler і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1885, 1886, 1887
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18868 3100283
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 лип, 2020 20:34
Прохожий
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 199582
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 14583
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.