Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:Передали, что в Херсоне активно продают места на рынках.
Уточню на опыте Николаева. Места продают те, у кого по разным причинам не получилось вести бизнес дальше. Основные причины такие: 1) не работали в карантин (проели много денег); 2) группа товаров потеряла актуальность (люди стали брать эти товары в секондах, магазинах низких цен, интернете); 3) в этих местах стало меньше ходить людей.
Hotab написав:Продаж нет,у пипла нет денег.
Да, денег у них нет , если б Вы видели, как гребут велосипеды! По 4000,5000, 10000 и даже по 16000. По моим товарам (одежда, обувь) в первую очередь забирают самое дорогое. Но так не у всех, конечно.
Кто их знает, может на работу хотят ездить не маршрутками. Самоизолируются. У меня такие мысли тоже бывают. Останавливает то,что надо каждое утро душ на работе, а это не всегда доступно. Ну и мне на машине не накладно.
загроза 28 мільйонів виселень з оренди, так як наймачі не оплачують її. Це може потягнути неплатежі по іпотеці лендлордів, а далі ланцюгова реація і БПЦ.
Никаких массовых выселений в США не будет, о чем вы. Наоборот, Лендлорды будут становиться на колени перед арендаторами и просить прощения за века угнетения и системный расизм. У американских арендаторов уже есть свой профсоюз, называется NFAC https://youtu.be/BDzaXkhxtBE
Востаннє редагувалось artlife в Нед 26 лип, 2020 21:23, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Да, денег у них нет , если б Вы видели, как гребут велосипеды! По 4000,5000, 10000 и даже по 16000. По моим товарам (одежда, обувь) в первую очередь забирают самое дорогое. Но так не у всех, конечно.
велосипед - отдельный разговор (товар длительного пользования, можно перепродать, наблюдение за одним магазином ничего не говорит и тд)
Если ваше дорогое в разы лучше качеством, чем дешевое и при этом дешевле чем у конкурентов, почему не брать?
В целом, покупательная способность очень сильно упала.