Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
artlife написав:Никаких массовых выселений в США не будет, о чем вы.
Технически, законодательный запрет на выселение истек вчера. Но на завтра запланировано голосование по новой программе стимулирования, где, по заверению советника Трампа Кудлоу, предосмотрено продлениие запрета.
Впрочем, лордам от этого не легче - согласен с вами, что в текущих реалиях им придется утереться и фиксить недополученную выгоду.
Между тем, глава казначейства Мнучин заявил, что в новом пакете мер выплаты по безработице будут снижены с текущих 600 долларов в неделю. Также под вопросом продление выплаты ежемесячной федеральной помощи в размере 1200 долларов.
Grand Touring написав:fler ок, раскупают велосипеды, это к чему сигнал? Что у людей денег куры не клюют или у кого-то стало минус 1 м2 для покупки недвижимости?
Не то и не другое. Общемировая тенденция. Мода на здоровый образ жизни. Вы заметили, что велодорожек и велотреков стали больше делать?
Версия Хотаба о социальном дистанцировании стройнее. Да, ЗОЖ - это тренд. Но не вчера родившийся, поэтому на ситуативный всплеск продаж велосипедов повлияло нечто иное. Возможно, что к социальному дистанцированию еще и девальвационные ожидания.
fler написав:Не то и не другое. Общемировая тенденция. Мода на здоровый образ жизни. Вы заметили, что велодорожек и велотреков стали больше делать?
Версия Хотаба о социальном дистанцировании стройнее. Да, ЗОЖ - это тренд. Но не вчера родившийся, поэтому на ситуативный всплеск продаж велосипедов повлияло нечто иное. Возможно, что к социальному дистанцированию еще и девальвационные ожидания.
По версии торговцев велосипедами, кроме моды, повлиял дефицит. Во время карантина из Китая не было поставок товаров и комплектующих.
fler написав:Не то и не другое. Общемировая тенденция. Мода на здоровый образ жизни. Вы заметили, что велодорожек и велотреков стали больше делать?
Версия Хотаба о социальном дистанцировании стройнее. Да, ЗОЖ - это тренд. Но не вчера родившийся, поэтому на ситуативный всплеск продаж велосипедов повлияло нечто иное. Возможно, что к социальному дистанцированию еще и девальвационные ожидания.
По версии торговцев велосипедами, кроме моды, повлиял дефицит. Во время карантина из Китая не было поставок товаров и комплектующих.