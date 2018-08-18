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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4895489648974898>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 150
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 21:50

  Hotab написав:
  Унуноктий написав:Писец, на ветке одни торгаши, откуда их набежало?

Потенциальные игроки, что ты думаешь.
Не прокурам же одним за взятки покупать.

просто тут два было, Прохожий и Барабашов, а теперь налезло новых.... хотя наверное хорошо, эти же для себя а не спекули
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 21:54

  Grand Touring написав:
  fler написав:Да, денег у них нет :D , если б Вы видели, как гребут велосипеды! По 4000,5000, 10000 и даже по 16000.
велосипед - отдельный разговор (товар длительного пользования, можно перепродать, наблюдение за одним магазином ничего не говорит и тд)

Мыслю я немного шире, чем Вы думаете...
Конкретно по велосипедам ситуация была такая же и в Украине:
https://ain.ua/2020/07/14/vo-vsem-mire- ... losipedov/
fler
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 22:00

fler ок, раскупают велосипеды, это к чему сигнал? Что у людей денег куры не клюют или у кого-то стало минус 1 м2 для покупки недвижимости?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 22:11

  Grand Touring написав:fler ок, раскупают велосипеды, это к чему сигнал? Что у людей денег куры не клюют или у кого-то стало минус 1 м2 для покупки недвижимости?

Не то и не другое. Общемировая тенденция. Мода на здоровый образ жизни. Вы заметили, что велодорожек и велотреков стали больше делать?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 22:12

  Унуноктий написав:Чувак которому Максик квартирку продал выложил чатик вайбера чисто Одесский лайфхак Максика.Зображення
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Хорошая идея для Флая на 15 м2, можете смело требовать с него стакан красного за лайфхак.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 22:17

  artlife написав:Никаких массовых выселений в США не будет, о чем вы.


Технически, законодательный запрет на выселение истек вчера. Но на завтра запланировано голосование по новой программе стимулирования, где, по заверению советника Трампа Кудлоу, предосмотрено продлениие запрета.

Впрочем, лордам от этого не легче - согласен с вами, что в текущих реалиях им придется утереться и фиксить недополученную выгоду.

Между тем, глава казначейства Мнучин заявил, что в новом пакете мер выплаты по безработице будут снижены с текущих 600 долларов в неделю. Также под вопросом продление выплаты ежемесячной федеральной помощи в размере 1200 долларов.
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 22:23

  fler написав:
  Grand Touring написав:fler ок, раскупают велосипеды, это к чему сигнал? Что у людей денег куры не клюют или у кого-то стало минус 1 м2 для покупки недвижимости?

Не то и не другое. Общемировая тенденция. Мода на здоровый образ жизни. Вы заметили, что велодорожек и велотреков стали больше делать?


Версия Хотаба о социальном дистанцировании стройнее. Да, ЗОЖ - это тренд. Но не вчера родившийся, поэтому на ситуативный всплеск продаж велосипедов повлияло нечто иное. Возможно, что к социальному дистанцированию еще и девальвационные ожидания.

Что до розничных продаж как таковых - их прирост в годовом исчислении в общем по стране обвалился в 3,5 раза. А по Николаевской области в отдельности - в 8 раз. http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/07/89.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 22:41

  zРадио написав:
  fler написав:Не то и не другое. Общемировая тенденция. Мода на здоровый образ жизни. Вы заметили, что велодорожек и велотреков стали больше делать?


Версия Хотаба о социальном дистанцировании стройнее. Да, ЗОЖ - это тренд. Но не вчера родившийся, поэтому на ситуативный всплеск продаж велосипедов повлияло нечто иное. Возможно, что к социальному дистанцированию еще и девальвационные ожидания.

По версии торговцев велосипедами, кроме моды, повлиял дефицит. Во время карантина из Китая не было поставок товаров и комплектующих.

  zРадио написав:Что до розничных продаж как таковых - их прирост в годовом исчислении в общем по стране обвалился в 3,5 раза. А по Николаевской области в отдельности - в 8 раз. http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/07/89.pdf

Вы серьезно доверяете Укрстату и, кроме того, считаете, что объемы теневых продаж на рынке в точности кореллируют с той белой розницей, которую можно подсчитать?
fler
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 22:44

  antey1969 написав:
  Унуноктий написав:Чувак которому Максик квартирку продал выложил чатик вайбера чисто Одесский лайфхак Максика.Зображення
Зображення

Хорошая идея для Флая на 15 м2, можете смело требовать с него стакан красного за лайфхак.

Боян, уже разів 5 тут постили
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 22:48

  fler написав:
  zРадио написав:
  fler написав:Не то и не другое. Общемировая тенденция. Мода на здоровый образ жизни. Вы заметили, что велодорожек и велотреков стали больше делать?


Версия Хотаба о социальном дистанцировании стройнее. Да, ЗОЖ - это тренд. Но не вчера родившийся, поэтому на ситуативный всплеск продаж велосипедов повлияло нечто иное. Возможно, что к социальному дистанцированию еще и девальвационные ожидания.

По версии торговцев велосипедами, кроме моды, повлиял дефицит. Во время карантина из Китая не было поставок товаров и комплектующих.

  zРадио написав:Что до розничных продаж как таковых - их прирост в годовом исчислении в общем по стране обвалился в 3,5 раза. А по Николаевской области в отдельности - в 8 раз. http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/07/89.pdf

Вы серьезно доверяете Укрстату и, кроме того, считаете, что объемы теневых продаж на рынке в точности кореллируют с той белой розницей, которую можно подсчитать?

Долярчик мав би підняти ще одну кавалірку біля оперного
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flyman
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