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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4896489748984899>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 150
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 22:50

  zРадио написав:
  artlife написав:Никаких массовых выселений в США не будет, о чем вы.


Технически, законодательный запрет на выселение истек вчера. Но на завтра запланировано голосование по новой программе стимулирования, где, по заверению советника Трампа Кудлоу, предосмотрено продлениие запрета.

Впрочем, лордам от этого не легче - согласен с вами, что в текущих реалиях им придется утереться и фиксить недополученную выгоду.

Между тем, глава казначейства Мнучин заявил, что в новом пакете мер выплаты по безработице будут снижены с текущих 600 долларов в неделю. Также под вопросом продление выплаты ежемесячной федеральной помощи в размере 1200 долларов.


Закон в США уже перестает действовать в целом. Продлят или не продлят, перестает иметь значение. Массовые выселения поднимут волну протестов с отрядами черной вооруженной милиции, которые восстановят справедливость, как они её понимают. Демы разожгли костер и пока что думают, что им управляют. Деваться им некуда, еще один срок Трампа они не переживут.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 22:54

Кстати, поток белых беженцев из США может неожиданно оживить КРЖН. Мы дождемся своего звездного часа.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 22:57

  fler написав:По версии торговцев велосипедами, кроме моды, повлиял дефицит. Во время карантина из Китая не было поставок товаров и комплектующих.


Дефицит предложения потребительских товаров не порождает вслеск спроса на них - это вам не алмазы, золото и прочее инвестиционное добро. Все, что могла спровоцировать непоставка велосипедов из Китая - это рост цен на них, но никак не объемов продаж.

  fler написав:Вы серьезно доверяете Укрстату и, кроме того, считаете, что объемы теневых продаж на рынке в точности кореллируют с той белой розницей, которую можно подсчитать?


Я серьезно доверяю Госстату больше, чем магазину-продавцу велосипедов :D

PS: в слове "корреляция" одна "л" и две "р", а не наоборот
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 23:05

  artlife написав:Кстати, поток белых беженцев из США может неожиданно оживить КРЖН. Мы дождемся своего звездного часа.


Кого именно дождемся, позвольте уточнить? Павла Лазаренко и Наталью Джаресько? :mrgreen: Или алконавта Libo?.. Не уж то вы, и правда, считаете, что американцы в случае пипеца у себя дома не найдут другой точки на карте мира, кроме Украины?

PS: да я и сам пипец в США считаю газетной уткой. Негритянские погромы там не первый раз происходят. А испытания гуманизма на прочность посредством открытия окон Овертона - так вообще обыденность. Еще свежи воспоминания "вайнштейнобесия" с сотнями харассментов. И что? Государственность, как видите, на месте...
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 23:36

  airmax78 написав:
  vovamuha007 написав:
  proftpd66 написав:На домик написал , ищите там .

можете посилання кинути?

Вам тут этого потока сознания мало?


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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 23:59

proftpd66 Капец, каким г0внищем ты себе засоряешь то, что осталось от мозга.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 00:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мені такий спам прийшов, може хто прокоментує, чи правда?

Steps are already been taken to BAN prepping... especially stockpiling food.


For example, Trump has signed an executive order that gives the government authority over and EVERY resource and infrastructure in the USA.


For many American families, stockpiling will turn out to be a HORRIBLE idea... because the military, national guard, and local police can enter our homes and search them without a warrant...


And take any "excessive resources" that you may have accumulated. This includes your food stockpile.

Тобто в США може зайти поліція та забрати надлишки мівіни і тушонки (прям продрозверстка).
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 00:09

  airmax78 написав:proftpd66 Капец, каким г0внищем ты себе засоряешь то, что осталось от мозга.


что не так он говорит?
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 00:14

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:proftpd66 Капец, каким г0внищем ты себе засоряешь то, что осталось от мозга.


что не так он говорит?

Я выведу тебя на новый уровень самосовершенствования: http://www.adelaja.com/
Но если ты недолюбливаешь цветных, то вот: http://vo.org.ua/
Ответы на все вопросы.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 00:19

Что за июльское засилье ватных жуков навозников
главное оружие рашистов - ложь
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