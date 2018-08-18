Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я выведу тебя на новый уровень самосовершенствования: http://www.adelaja.com/ Но если ты недолюбливаешь цветных, то вот: http://vo.org.ua/ Ответы на все вопросы. Хозяин Судьбы, умножай успех!
Это фигня.
Надо запускать космические корабли. С Леонидом Кучмой . Надо осваивать Марс планету Я должен оплодотворить там самок
Но сначала надо стать Хозяином судьбы, умножать успех и построить себе дом под Москвой в средиземноморском стиле с фотообоями морского пейзажа.
airmax78 написав:Я выведу тебя на новый уровень самосовершенствования: http://www.adelaja.com/ Но если ты недолюбливаешь цветных, то вот: http://vo.org.ua/ Ответы на все вопросы. Хозяин Судьбы, умножай успех!
Это фигня.
Надо запускать космические корабли. С Леонидом Кучмой . Надо осваивать Марс планету Я должен оплодотворить там самок
Но сначала надо стать Хозяином судьбы, умножать успех и построить себе дом под Москвой в средиземноморском стиле с фотообоями морского пейзажа.
НО Сергей рассказывает на основе психологии. Он много видео записал по психологии!
Ты смотрел видео про "Действие эмоционального болевого импульса логики"? И про отсутствия связи в голове, когда нет сигнала. Искаженная Иллюзия Толпы. Маниакально депрессивный психоз.