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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4896489748984899

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 150
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 00:22

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:proftpd66 Капец, каким г0внищем ты себе засоряешь то, что осталось от мозга.


что не так он говорит?

Я выведу тебя на новый уровень самосовершенствования: http://www.adelaja.com/
Но если ты недолюбливаешь цветных, то вот: http://vo.org.ua/
Ответы на все вопросы.
:arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех!



Это фигня.

Надо запускать космические корабли. С Леонидом Кучмой :). Надо осваивать Марс планету :) Я должен оплодотворить там самок




Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 00:38

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Я выведу тебя на новый уровень самосовершенствования: http://www.adelaja.com/
Но если ты недолюбливаешь цветных, то вот: http://vo.org.ua/
Ответы на все вопросы.
:arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех!



Это фигня.

Надо запускать космические корабли. С Леонидом Кучмой :). Надо осваивать Марс планету :) Я должен оплодотворить там самок

Но сначала надо стать Хозяином судьбы, умножать успех и построить себе дом под Москвой в средиземноморском стиле с фотообоями морского пейзажа.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 00:41

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:Я выведу тебя на новый уровень самосовершенствования: http://www.adelaja.com/
Но если ты недолюбливаешь цветных, то вот: http://vo.org.ua/
Ответы на все вопросы.
:arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех!



Это фигня.

Надо запускать космические корабли. С Леонидом Кучмой :). Надо осваивать Марс планету :) Я должен оплодотворить там самок

Но сначала надо стать Хозяином судьбы, умножать успех и построить себе дом под Москвой в средиземноморском стиле с фотообоями морского пейзажа.


НО Сергей рассказывает на основе психологии. Он много видео записал по психологии!

Ты смотрел видео про "Действие эмоционального болевого импульса логики"? И про отсутствия связи в голове, когда нет сигнала. Искаженная Иллюзия Толпы. Маниакально депрессивный психоз.

https://youtu.be/VALfhkvqTQI?t=1742

Посмотри, я скину тебе на карточку 300грн за то что посмотришь. Этим вылечу тебя.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66
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  #<1 ... 4896489748984899
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