zРадио написав:
Технически, законодательный запрет на выселение истек вчера. Но на завтра запланировано голосование по новой программе стимулирования, где, по заверению советника Трампа Кудлоу, предосмотрено продлениие запрета.
Впрочем, лордам от этого не легче - согласен с вами, что в текущих реалиях им придется утереться и фиксить недополученную выгоду.
Между тем, глава казначейства Мнучин заявил, что в новом пакете мер выплаты по безработице будут снижены с текущих 600 долларов в неделю. Также под вопросом продление выплаты ежемесячной федеральной помощи в размере 1200 долларов.
1. Лендлордам разве что прибыль будет недополучена. По мортгиджам заморозка, поэтому дефолта не будет.
2. Анэмплоймент 600 баксов в неделю платится из фонда анэмплоймента. Это типа как страховая выплата. Бюджет к этому никаким боком и наполняется этот фонд из платежей эмплойеров. В НЙ к этому еще идет выплата от города в примерно 300 баксов. Это привело к тому, что моя знакомая, которая работая на 15 баксов в час получала нетто примерно 450 баксов в неделю, после того как ее отправили на карантин стала получать на дайрект депазит 900 баксов. Афигеть "потеря работы и мегапипец".
3. 1200 - это не ежемесячная, а разовая выплата, тн стимулус. 1200 на взрослого и 500 на ребенка. Мусируется вопрос повторной выплаты. Тоже разовой.
4. Семьям с детьми была выплата по 420 баксов на ребенка, еще не все получили, на продукты питания. Типа как фудстемпы.
То есть, учитывая вышеизложенное, особого повода нервничать ни у кого нет. Народ сидел по домам, бабло получал. Еще и дополнительные бабки накидали.
Хуже всего нелегалам - они остались "за бортом" этих плюшек. Только очереди в фудбанки. Хотя, если их дети учатся в паблик скул, то может им выплаты на питание перепадут.
Фактически, повод не платить рент есть только у нелегалов. Что некоторые из них и деалют. Знакомый того знакомого, что мечтает об учебе дочки в Принстоне, с начала карантина платит половину рента, остальное виртуально идет в долг, но будет-ли он его гасить - хз. Гораздо хуже для лендлордов то, что народ ломанулся покупать дома в пригородах, съезжая с городского рента (что-то похожее у нас - не так-ли?). Ну и на ветке по аренде я отписывался что творится на рынке нй жилой и офисной аренды. Вот это таки мега пипец для ленлордов. Ждем такое у нас. Будем доплачивать арендаторам.
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