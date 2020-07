Додано: Пон 27 лип, 2020 09:04

Gastarbaiter написав: Теща жалуется, что квартирант не хочет уверовать в окончание крызы и категорически отвергает предложения хоть частично вернуться к докарантинному уровню аренды. Что делать? Гнать ссаными тряпками или держать? Русановский шлачек.



тю, а шо он еще в киеве делает?

разве не знает, шо все давно свалили в польшу и киев скоро опустеет?

падать в ноги и с криком "не уходи, кормилец!" сдавать за коммуналку, что же еще?

странно от вас такие вопросы слышать после стольких ваших однотипных постов

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.