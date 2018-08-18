Додано: Пон 27 лип, 2020 05:54

zРадио написав: artlife написав: Никаких массовых выселений в США не будет, о чем вы.

Никаких массовых выселений в США не будет, о чем вы.



Технически, законодательный запрет на выселение истек вчера. Но на завтра запланировано голосование по новой программе стимулирования, где, по заверению советника Трампа Кудлоу, предосмотрено продлениие запрета.



Впрочем, лордам от этого не легче - согласен с вами, что в текущих реалиях им придется утереться и фиксить недополученную выгоду.



Между тем, глава казначейства Мнучин заявил, что в новом пакете мер выплаты по безработице будут снижены с текущих 600 долларов в неделю. Также под вопросом продление выплаты ежемесячной федеральной помощи в размере 1200 долларов. Технически, законодательный запрет на выселение истек вчера. Но на завтра запланировано голосование по новой программе стимулирования, где, по заверению советника Трампа Кудлоу, предосмотрено продлениие запрета.Впрочем, лордам от этого не легче - согласен с вами, что в текущих реалиях им придется утереться и фиксить недополученную выгоду.Между тем, глава казначейства Мнучин заявил, что в новом пакете мер выплаты по безработице будут снижены с текущих 600 долларов в неделю. Также под вопросом продление выплаты ежемесячной федеральной помощи в размере 1200 долларов.

1. Лендлордам разве что прибыль будет недополучена. По мортгиджам заморозка, поэтому дефолта не будет.2. Анэмплоймент 600 баксов в неделю платится из фонда анэмплоймента. Это типа как страховая выплата. Бюджет к этому никаким боком и наполняется этот фонд из платежей эмплойеров. В НЙ к этому еще идет выплата от города в примерно 300 баксов. Это привело к тому, что моя знакомая, которая работая на 15 баксов в час получала нетто примерно 450 баксов в неделю, после того как ее отправили на карантин стала получать на дайрект депазит 900 баксов. Афигеть "потеря работы и мегапипец".3. 1200 - это не ежемесячная, а разовая выплата, тн стимулус. 1200 на взрослого и 500 на ребенка. Мусируется вопрос повторной выплаты. Тоже разовой.4. Семьям с детьми была выплата по 420 баксов на ребенка, еще не все получили, на продукты питания. Типа как фудстемпы.То есть, учитывая вышеизложенное, особого повода нервничать ни у кого нет. Народ сидел по домам, бабло получал. Еще и дополнительные бабки накидали.Хуже всего нелегалам - они остались "за бортом" этих плюшек. Только очереди в фудбанки. Хотя, если их дети учатся в паблик скул, то может им выплаты на питание перепадут.Фактически, повод не платить рент есть только у нелегалов. Что некоторые из них и деалют. Знакомый того знакомого, что мечтает об учебе дочки в Принстоне, с начала карантина платит половину рента, остальное виртуально идет в долг, но будет-ли он его гасить - хз. Гораздо хуже для лендлордов то, что народ ломанулся покупать дома в пригородах, съезжая с городского рента (что-то похожее у нас - не так-ли?). Ну и на ветке по аренде я отписывался что творится на рынке нй жилой и офисной аренды. Вот это таки мега пипец для ленлордов. Ждем такое у нас. Будем доплачивать арендаторам.