Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
artlife написав:Никаких массовых выселений в США не будет, о чем вы.
Технически, законодательный запрет на выселение истек вчера. Но на завтра запланировано голосование по новой программе стимулирования, где, по заверению советника Трампа Кудлоу, предосмотрено продлениие запрета.
Впрочем, лордам от этого не легче - согласен с вами, что в текущих реалиях им придется утереться и фиксить недополученную выгоду.
Между тем, глава казначейства Мнучин заявил, что в новом пакете мер выплаты по безработице будут снижены с текущих 600 долларов в неделю. Также под вопросом продление выплаты ежемесячной федеральной помощи в размере 1200 долларов.
1. Лендлордам разве что прибыль будет недополучена. По мортгиджам заморозка, поэтому дефолта не будет. 2. Анэмплоймент 600 баксов в неделю платится из фонда анэмплоймента. Это типа как страховая выплата. Бюджет к этому никаким боком и наполняется этот фонд из платежей эмплойеров. В НЙ к этому еще идет выплата от города в примерно 300 баксов. Это привело к тому, что моя знакомая, которая работая на 15 баксов в час получала нетто примерно 450 баксов в неделю, после того как ее отправили на карантин стала получать на дайрект депазит 900 баксов. Афигеть "потеря работы и мегапипец". 3. 1200 - это не ежемесячная, а разовая выплата, тн стимулус. 1200 на взрослого и 500 на ребенка. Мусируется вопрос повторной выплаты. Тоже разовой. 4. Семьям с детьми была выплата по 420 баксов на ребенка, еще не все получили, на продукты питания. Типа как фудстемпы. То есть, учитывая вышеизложенное, особого повода нервничать ни у кого нет. Народ сидел по домам, бабло получал. Еще и дополнительные бабки накидали. Хуже всего нелегалам - они остались "за бортом" этих плюшек. Только очереди в фудбанки. Хотя, если их дети учатся в паблик скул, то может им выплаты на питание перепадут. Фактически, повод не платить рент есть только у нелегалов. Что некоторые из них и деалют. Знакомый того знакомого, что мечтает об учебе дочки в Принстоне, с начала карантина платит половину рента, остальное виртуально идет в долг, но будет-ли он его гасить - хз. Гораздо хуже для лендлордов то, что народ ломанулся покупать дома в пригородах, съезжая с городского рента (что-то похожее у нас - не так-ли?). Ну и на ветке по аренде я отписывался что творится на рынке нй жилой и офисной аренды. Вот это таки мега пипец для ленлордов. Ждем такое у нас. Будем доплачивать арендаторам. viewtopic.php?p=5013395#p5013395
Gastarbaiter написав:Теща жалуется, что квартирант не хочет уверовать в окончание крызы и категорически отвергает предложения хоть частично вернуться к докарантинному уровню аренды. Что делать? Гнать ссаными тряпками или держать? Русановский шлачек.
тю, а шо он еще в киеве делает? разве не знает, шо все давно свалили в польшу и киев скоро опустеет? падать в ноги и с криком "не уходи, кормилец!" сдавать за коммуналку, что же еще? странно от вас такие вопросы слышать после стольких ваших однотипных постов
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Gastarbaiter написав:Теща жалуется, что квартирант не хочет уверовать в окончание крызы и категорически отвергает предложения хоть частично вернуться к докарантинному уровню аренды. Что делать? Гнать ссаными тряпками или держать? Русановский шлачек.
Я бы гнал. Рынок достаточно живой, спрос есть, можно не бояться выходить на пересдачу. Цены на уровне февральских, может на какие-то пару процентов ниже, но ему, наверняка, сделали скидку не от максимальной рыночной цены. Теща может у него спросить, что он собирается теперь всегда жить по карантинной цене? Многие из арендодателей вообще не делали скидки сами. Только нескольким людям, которые торговались, так что многие живут по старой цене.
Gastarbaiter написав:Теща жалуется, что квартирант не хочет уверовать в окончание крызы и категорически отвергает предложения хоть частично вернуться к докарантинному уровню аренды. Что делать? Гнать ссаными тряпками или держать? Русановский шлачек.
Я бы гнал. Рынок достаточно живой, спрос есть, можно не бояться выходить на пересдачу. Цены на уровне февральских, может на какие-то пару процентов ниже, но ему, наверняка, сделали скидку не от максимальной рыночной цены. Теща может у него спросить, что он собирается теперь всегда жить по карантинной цене? Многие из арендодателей вообще не делали скидки сами. Только нескольким людям, которые торговались, так что многие живут по старой цене.
выгнать с матами на всю улицу и повыкидывать вещи с балкона
rjkz написав:2. Анэмплоймент 600 баксов в неделю платится из фонда анэмплоймента. Это типа как страховая выплата. Бюджет к этому никаким боком и наполняется этот фонд из платежей эмплойеров. В НЙ к этому еще идет выплата от города в примерно 300 баксов. Это привело к тому, что моя знакомая, которая работая на 15 баксов в час получала нетто примерно 450 баксов в неделю, после того как ее отправили на карантин стала получать на дайрект депазит 900 баксов. Афигеть "потеря работы и мегапипец".
Не, Мнучин говорит, что именно федеральная. Такие деньги просто неоткуда взять, кроме как напечатать. Работодатели сами на жестком подсосе, а страховой рынок не выдержит такого вала. И уменьшать с августа эти выплаты будут именно чтобы не создавать перекоса, когда сидеть дома выгоднее, чем выходить на работу. https://www.youtube.com/watch?v=MUFvB7lUx0E
rjkz написав:3. 1200 - это не ежемесячная, а разовая выплата, тн стимулус. 1200 на взрослого и 500 на ребенка. Мусируется вопрос повторной выплаты. Тоже разовой.
Да, тут согласен, ошибся. Речь не о продлении ежемесячных выплат, а о том, что республиканцы еще раз хотят повторить эту выплату вместе с принятием нового билла. А демократы с этим реверансом Трампу во время предвыборной гонки не согласны, поэтому может и не договорятся.
rjkz написав:Гораздо хуже для лендлордов то, что народ ломанулся покупать дома в пригородах, съезжая с городского рента (что-то похожее у нас - не так-ли?).
У нас тоже началось. С верхнего сегмента рынка. Но форумные лорды спокойны как двери. Что это, профессионализм, или самообман, узнаем через несколько лет.
lincoln2 написав:вопрос , кто в теме , что посоветуете ЖК Святобор ..https://svyatobor.kiev.ua/?gclid=EAIaIQ ... gLmwPD_BwE интересуюсь , этим комплексом ( важна именно эта локация ) ...1-2-х комнатная...в больше степени , как инвестиция , а там видно будет... цена в начале 2019 - была 900-920 за 1 м2 - но стройка в большей степени стояла...в конце 2019 -начале 2020 , начали активно строить ,но цена была уже 1100-1200...сейчас в районе 1050 + - ...решил ,что если опустится осенью-зимой к 900-950 можно брать...
Полумертвая стройка с мутными документами... Очень стремный вариант, но других в этой локации нету ( кмб там рядом строить грозится, но что-то уже больше года прошло с анонса и тишина. То что готовое уже по цене в космосе.