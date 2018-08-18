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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4896489748984899

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 150
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 14:59

  sequence написав:Как показала жизнь, в мировые кризисы желание рисковать у спекулянтов и инвесторов сходит на нет и бабло репатриируется на родину. Для нас это в лучшем случае означает 2009, а скорее, унылые 90-е
Вопрос всегда упирался в "когда?" и на это у меня ответа нет.
Аппроксимация на КРЖН дает весьма унылую картину, но я не Зрадио и всегда верил в чудеса.

просто глаз зацепился за текст:
Есть такая экономическая категория – "Товар Гиффена". По понятным причинам, во время экономического кризиса спрос на большинство продуктов падает. Но, как обнаружил этот самый Гиффен, на некоторые дешевые продукты (замещающие более дорогие товары постоянного потребления) спрос увеличивается, а их цена даже может вырасти! Например, даже в Кризис хозяйки всего мира не перестанут использовать в приготовлении пищи растительное масло, но в целях экономии модное оливковое будет замещаться более дешевым подсолнечным... (А кто у нас, кстати, крупнейший мировой экспортер подсолнечного масла?).

Нужно понимать, что вся украинская экономика на данный момент является одним большим "Товаром Гиффена"

Больше всего, беспокоит, что 99% верят в кризис-катастрофу... Мне слишком много лет, что бы верить в то, во что верят все... ))
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 15:38

  vhata написав:..что вся украинская экономика на данный момент является одним большим "Товаром Гиффена"..

имхо, сабж вычитал новую теорию и пытается натянуть ее на глобус, да еще смазав растительным (имхо, самым беспонтовым в пищевом смысле) маслом. При том сабжа не смущает то что цены на коммоды валятся быстрее цен на роботы Kuka и электромобили Тесла.
Боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет!
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 15:51

  vhata написав:
Есть такая экономическая категория – "Товар Гиффена". По понятным причинам, во время экономического кризиса спрос на большинство продуктов падает. Но, как обнаружил этот самый Гиффен, на некоторые дешевые продукты (замещающие более дорогие товары постоянного потребления) спрос увеличивается, а их цена даже может вырасти! Например, даже в Кризис хозяйки всего мира не перестанут использовать в приготовлении пищи растительное масло, но в целях экономии модное оливковое будет замещаться более дешевым подсолнечным... (А кто у нас, кстати, крупнейший мировой экспортер подсолнечного масла?).

Нужно понимать, что вся украинская экономика на данный момент является одним большим "Товаром Гиффена"



Шо попало... Во-первых, история экономических наблюдений не знает ни одного примера глобального товара Гиффена. Это всегда - региональная категория. В Китае - рис, в Италии - макароны, у нас - гречка...

Во-вторых, помимо подсолнечного масла в дешевом сегменте присутствуют рапсовое и пальмовое, производимые в мире даже в большем объеме.

Ну и ценовая динамика на биржах как бы намекает, что этот аргумент уже по факту является ничтожным!
https://www.indexmundi.com/commodities/ ... y=palm-oil

Зображення


PS: Смит - автор жанра "экономическое фэнтези". Художественную ценность имеет - признаю. Научную - нет, и даже искать ее весьма наивно...
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