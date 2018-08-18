Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:2. Анэмплоймент 600 баксов в неделю платится из фонда анэмплоймента. Это типа как страховая выплата. Бюджет к этому никаким боком и наполняется этот фонд из платежей эмплойеров. В НЙ к этому еще идет выплата от города в примерно 300 баксов. Это привело к тому, что моя знакомая, которая работая на 15 баксов в час получала нетто примерно 450 баксов в неделю, после того как ее отправили на карантин стала получать на дайрект депазит 900 баксов. Афигеть "потеря работы и мегапипец".
Не, Мнучин говорит, что именно федеральная. Такие деньги просто неоткуда взять, кроме как напечатать. Работодатели сами на жестком подсосе, а страховой рынок не выдержит такого вала. И уменьшать с августа эти выплаты будут именно чтобы не создавать перекоса, когда сидеть дома выгоднее, чем выходить на работу. https://www.youtube.com/watch?v=MUFvB7lUx0E
rjkz написав:3. 1200 - это не ежемесячная, а разовая выплата, тн стимулус. 1200 на взрослого и 500 на ребенка. Мусируется вопрос повторной выплаты. Тоже разовой.
Да, тут согласен, ошибся. Речь не о продлении ежемесячных выплат, а о том, что республиканцы еще раз хотят повторить эту выплату вместе с принятием нового билла. А демократы с этим реверансом Трампу во время предвыборной гонки не согласны, поэтому может и не договорятся.
rjkz написав:Гораздо хуже для лендлордов то, что народ ломанулся покупать дома в пригородах, съезжая с городского рента (что-то похожее у нас - не так-ли?).
У нас тоже началось. С верхнего сегмента рынка. Но форумные лорды спокойны как двери. Что это, профессионализм, или самообман, узнаем через несколько лет.
lincoln2 написав:вопрос , кто в теме , что посоветуете ЖК Святобор ..https://svyatobor.kiev.ua/?gclid=EAIaIQ ... gLmwPD_BwE интересуюсь , этим комплексом ( важна именно эта локация ) ...1-2-х комнатная...в больше степени , как инвестиция , а там видно будет... цена в начале 2019 - была 900-920 за 1 м2 - но стройка в большей степени стояла...в конце 2019 -начале 2020 , начали активно строить ,но цена была уже 1100-1200...сейчас в районе 1050 + - ...решил ,что если опустится осенью-зимой к 900-950 можно брать...
Полумертвая стройка с мутными документами... Очень стремный вариант, но других в этой локации нету ( кмб там рядом строить грозится, но что-то уже больше года прошло с анонса и тишина. То что готовое уже по цене в космосе.
flyman написав:ну, я про кавалірку на 15..17 м2 (біля $600 м2, цегла), у 2019 220Кгрн, тобто 8,6Куе перша, десь біля 10,2куе друга, а от третю зараз вибираю, біля 10куе+-, але на ціну першої у 2019 ніяк не виходить.
Я даже и не думал, что такие бывают...Если не секрет, то в каких ЖК такие?
Індивідуальне будівництво через кооператив з наступним переводом в багатоквартирний будинок. Шукайте. Я рибне місце не хочу відкривати, принаймні, поки не отримаю документи на право власності на всі об"єкти. Мало що, можуть врочити, або зашкодити "доброзичливці". Так що потерпінь з рік, тоді, можливо відкрию карти.
vhata написав:..Вывод: мировой экономический кризис может задеть нашу страну лишь по касательной, а то и сыграть на благо Украины! В целом, потенциальных плюсов от него возможно гораздо больше, чем минусов..
Не читаю сего странного персонажа (ванговал курс то ли 50, то ли 70 на сейчас, ранее нападения путенов и прочую ахинею). Как показала жизнь, в мировые кризисы желание рисковать у спекулянтов и инвесторов сходит на нет и бабло репатриируется на родину. Для нас это в лучшем случае означает 2009, а скорее, унылые 90-е Вопрос всегда упирался в "когда?" и на это у меня ответа нет. Аппроксимация на КРЖН дает весьма унылую картину, но я не Зрадио и всегда верил в чудеса.
sequence написав:Как показала жизнь, в мировые кризисы желание рисковать у спекулянтов и инвесторов сходит на нет и бабло репатриируется на родину. Для нас это в лучшем случае означает 2009, а скорее, унылые 90-е Вопрос всегда упирался в "когда?" и на это у меня ответа нет. Аппроксимация на КРЖН дает весьма унылую картину, но я не Зрадио и всегда верил в чудеса.
просто глаз зацепился за текст:
Есть такая экономическая категория – "Товар Гиффена". По понятным причинам, во время экономического кризиса спрос на большинство продуктов падает. Но, как обнаружил этот самый Гиффен, на некоторые дешевые продукты (замещающие более дорогие товары постоянного потребления) спрос увеличивается, а их цена даже может вырасти! Например, даже в Кризис хозяйки всего мира не перестанут использовать в приготовлении пищи растительное масло, но в целях экономии модное оливковое будет замещаться более дешевым подсолнечным... (А кто у нас, кстати, крупнейший мировой экспортер подсолнечного масла?).
Нужно понимать, что вся украинская экономика на данный момент является одним большим "Товаром Гиффена"
Больше всего, беспокоит, что 99% верят в кризис-катастрофу... Мне слишком много лет, что бы верить в то, во что верят все... ))
vhata написав:..что вся украинская экономика на данный момент является одним большим "Товаром Гиффена"..
имхо, сабж вычитал новую теорию и пытается натянуть ее на глобус, да еще смазав растительным (имхо, самым беспонтовым в пищевом смысле) маслом. При том сабжа не смущает то что цены на коммоды валятся быстрее цен на роботы Kuka и электромобили Тесла. Боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет!
Есть такая экономическая категория – "Товар Гиффена". По понятным причинам, во время экономического кризиса спрос на большинство продуктов падает. Но, как обнаружил этот самый Гиффен, на некоторые дешевые продукты (замещающие более дорогие товары постоянного потребления) спрос увеличивается, а их цена даже может вырасти! Например, даже в Кризис хозяйки всего мира не перестанут использовать в приготовлении пищи растительное масло, но в целях экономии модное оливковое будет замещаться более дешевым подсолнечным... (А кто у нас, кстати, крупнейший мировой экспортер подсолнечного масла?).
Нужно понимать, что вся украинская экономика на данный момент является одним большим "Товаром Гиффена"
Шо попало... Во-первых, история экономических наблюдений не знает ни одного примера глобального товара Гиффена. Это всегда - региональная категория. В Китае - рис, в Италии - макароны, у нас - гречка...
Во-вторых, помимо подсолнечного масла в дешевом сегменте присутствуют рапсовое и пальмовое, производимые в мире даже в большем объеме.
Есть такая экономическая категория – "Товар Гиффена". По понятным причинам, во время экономического кризиса спрос на большинство продуктов падает. Но, как обнаружил этот самый Гиффен, на некоторые дешевые продукты (замещающие более дорогие товары постоянного потребления) спрос увеличивается, а их цена даже может вырасти! Например, даже в Кризис хозяйки всего мира не перестанут использовать в приготовлении пищи растительное масло, но в целях экономии модное оливковое будет замещаться более дешевым подсолнечным... (А кто у нас, кстати, крупнейший мировой экспортер подсолнечного масла?).
Нужно понимать, что вся украинская экономика на данный момент является одним большим "Товаром Гиффена"
Шо попало... Во-первых, история экономических наблюдений не знает ни одного примера глобального товара Гиффена. Это всегда - региональная категория. В Китае - рис, в Италии - макароны, у нас - гречка...
Во-вторых, помимо подсолнечного масла в дешевом сегменте присутствуют рапсовое и пальмовое, производимые в мире даже в большем объеме.