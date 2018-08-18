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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4891489248934894

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 150
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:43

  zРадио написав:PS: Смит - автор жанра "экономическое фэнтези". Художественную ценность имеет - признаю. Научную - нет, и даже искать ее весьма наивно...

Я смотрю зрада не терпит конкурентов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:55

  vhata написав:Доброго дня, коллеги. Может кто подсказать - как вычислить объекты-висяки, которые продаются давным-давно, и никак?
В подяку за консультацию позитив, цикаво )
https://smithchenko.livejournal.com/6612.html
Вывод: мировой экономический кризис может задеть нашу страну лишь по касательной, а то и сыграть на благо Украины! В целом, потенциальных плюсов от него возможно гораздо больше, чем минусов


не сочтите за рекламу

заходите на бомбер, вводите критерии
дальше сортируете по дате добавления и идёте в конец списка
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:03

  vhata написав:Спасибо за пояснения. Надумала сделать ченч нежилой. Мысли кипят :)


Долгосрочные перспективы у нежилой (офисной и торговой) хуже, чем у жилой, ИМХО

  airmax78 написав:Я смотрю зрада не терпит конкурентов.


О чем ты - медийные площадки разные, жанры тоже разные...
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:04

  zРадио написав:
  vhata написав:Спасибо за пояснения. Надумала сделать ченч нежилой. Мысли кипят :)


Долгосрочные перспективы у нежилой (офисной и торговой) хуже, чем у жилой, ИМХО

  airmax78 написав:Я смотрю зрада не терпит конкурентов.


О чем ты - медийные площадки разные, жанры тоже разные...

ККЦ негодує
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:13

  flyman написав:ККЦ негодує


Пусть диверсифицируется. Предупрежден - значит вооружен 8)
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:19

  zРадио написав:
  flyman написав:ККЦ негодує


Пусть диверсифицируется. Предупрежден - значит вооружен 8)

думаю, там ЧСВ не позволяє
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Santehnik написав:У меня друг живёт с кредитного лимита, держа свои деньги на депозитах. Потом раз в месяц погашает. Говорит мол выгодно, кредит кушать не просит, а депозит проценты даёт. Но я в эту тему не верю, что-то мне подсказывает что заработка там копейки, а геморроя много. Конкретные цифры не спрашивал.

В жирные времена, когда на текущих можно было заработать 20% чистыми и больше, в этом был смысл. Сейчас это скорее ради забавы, чем ради дохода
Faceless
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  #<1 ... 4891489248934894
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