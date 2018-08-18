Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 лип, 2020 16:43
zРадио написав:
PS: Смит - автор жанра "экономическое фэнтези". Художественную ценность имеет - признаю. Научную - нет, и даже искать ее весьма наивно...
Я смотрю зрада не терпит конкурентов.
airmax78
Повідомлень: 35515
З нами з: 25.10.12
Подякував: 876 раз.
Подякували: 4176 раз.
Профіль
1
Додано: Пон 27 лип, 2020 16:55
vhata написав:
Доброго дня, коллеги. Может кто подсказать - как вычислить объекты-висяки, которые продаются давным-давно, и никак?
В подяку за консультацию позитив, цикаво )
https://smithchenko.livejournal.com/6612.html
Вывод: мировой экономический кризис может задеть нашу страну лишь по касательной, а то и сыграть на благо Украины! В целом, потенциальных плюсов от него возможно гораздо больше, чем минусов
не сочтите за рекламу
заходите на бомбер, вводите критерии
дальше сортируете по дате добавления и идёте в конец списка
baraka
Повідомлень: 4681
З нами з: 09.10.12
Подякував: 675 раз.
Подякували: 580 раз.
Профіль
Додано: Пон 27 лип, 2020 17:03
vhata написав:
Спасибо за пояснения. Надумала сделать ченч нежилой. Мысли кипят
Долгосрочные перспективы у нежилой (офисной и торговой) хуже, чем у жилой, ИМХО
airmax78 написав:
Я смотрю зрада не терпит конкурентов.
О чем ты - медийные площадки разные, жанры тоже разные...
zРадио
Повідомлень: 6842
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1181 раз.
Подякували: 2681 раз.
Профіль
4
5
3
Додано: Пон 27 лип, 2020 17:04
zРадио написав: vhata написав:
Спасибо за пояснения. Надумала сделать ченч нежилой. Мысли кипят
Долгосрочные перспективы у нежилой (офисной и торговой) хуже
, чем у жилой, ИМХО
airmax78 написав:
Я смотрю зрада не терпит конкурентов.
О чем ты - медийные площадки разные, жанры тоже разные...
ККЦ негодує
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Повідомлень: 20713
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1139 раз.
Подякували: 1477 раз.
Профіль
2
Додано: Пон 27 лип, 2020 17:13
flyman написав:
ККЦ негодує
Пусть диверсифицируется. Предупрежден - значит вооружен
zРадио
Повідомлень: 6842
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1181 раз.
Подякували: 2681 раз.
Профіль
4
5
3
Додано: Пон 27 лип, 2020 17:19
zРадио написав: flyman написав:
ККЦ негодує
Пусть диверсифицируется. Предупрежден - значит вооружен
думаю, там ЧСВ не позволяє
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Повідомлень: 20713
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1139 раз.
Подякували: 1477 раз.
Профіль
2
Додано: Пон 27 лип, 2020 17:33
Santehnik написав:
У меня друг живёт с кредитного лимита, держа свои деньги на депозитах. Потом раз в месяц погашает. Говорит мол выгодно, кредит кушать не просит, а депозит проценты даёт. Но я в эту тему не верю, что-то мне подсказывает что заработка там копейки, а геморроя много. Конкретные цифры не спрашивал.
В жирные времена, когда на текущих можно было заработать 20% чистыми и больше, в этом был смысл. Сейчас это скорее ради забавы, чем ради дохода
Faceless
Модератор
Повідомлень: 27663
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1169 раз.
Подякували: 6616 раз.
Профіль
7
2
3
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
Схожі теми
18886
3103237
466
199605
П'ят 29 тра, 2020 19:06 Bobua
13
14601