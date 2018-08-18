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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4891489248934894

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 150
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Santehnik написав:У меня друг живёт с кредитного лимита, держа свои деньги на депозитах. Потом раз в месяц погашает. Говорит мол выгодно, кредит кушать не просит, а депозит проценты даёт. Но я в эту тему не верю, что-то мне подсказывает что заработка там копейки, а геморроя много. Конкретные цифры не спрашивал.

В жирные времена, когда на текущих можно было заработать 20% чистыми и больше, в этом был смысл. Сейчас это скорее ради забавы, чем ради дохода
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:06

  Faceless написав:
  Santehnik написав:У меня друг живёт с кредитного лимита, держа свои деньги на депозитах. Потом раз в месяц погашает. Говорит мол выгодно, кредит кушать не просит, а депозит проценты даёт. Но я в эту тему не верю, что-то мне подсказывает что заработка там копейки, а геморроя много. Конкретные цифры не спрашивал.

В жирные времена, когда на текущих можно было заработать 20% чистыми и больше, в этом был смысл. Сейчас это скорее ради забавы, чем ради дохода

С полтора ляма на депо жалких 15 тысяч кредлима
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:16

  Santehnik написав:
  lincoln2 написав:вопрос , кто в теме , что посоветуете ЖК Святобор ..https://svyatobor.kiev.ua/?gclid=EAIaIQ ... gLmwPD_BwE интересуюсь , этим комплексом ( важна именно эта локация ) ...1-2-х комнатная...в больше степени , как инвестиция , а там видно будет... цена в начале 2019 - была 900-920 за 1 м2 - но стройка в большей степени стояла...в конце 2019 -начале 2020 , начали активно строить ,но цена была уже 1100-1200...сейчас в районе 1050 + - ...решил ,что если опустится осенью-зимой к 900-950 можно брать...

Полумертвая стройка с мутными документами... Очень стремный вариант, но других в этой локации нету ( кмб там рядом строить грозится, но что-то уже больше года прошло с анонса и тишина.
То что готовое уже по цене в космосе.

месяцев 7-8 , как строят нормальными темпами...2-й дом уже практически утеплили..3-й на стадии возведения 7 этажа ,это его я так понял продают в основном...активность на стройке есть ,живу рядом ... судя по тому ,что народ не протестует ,уже смирились ...там были суды пересуды ,но первый дом пропхнули...по документам ( они под новым адресом зарегились ) ,еще не копал..отложил принятие решения до конца осени-зимы , а там будет видно..альтернатив рядом ,к сожалению , нет...действительно готовых адекватных 1-2-х кв рядом в чем-то относительно современном , совсем нет или цены космос..проскакивала инфа ,что на 4 и 5 й дом будет строить Standard , и называться будет ЖК Chalet ,но заглохло..
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:24

  Faceless написав:
  Santehnik написав:У меня друг живёт с кредитного лимита, держа свои деньги на депозитах. Потом раз в месяц погашает. Говорит мол выгодно, кредит кушать не просит, а депозит проценты даёт. Но я в эту тему не верю, что-то мне подсказывает что заработка там копейки, а геморроя много. Конкретные цифры не спрашивал.

В жирные времена, когда на текущих можно было заработать 20% чистыми и больше, в этом был смысл. Сейчас это скорее ради забавы, чем ради дохода

+ КБ + оплата частями , при крупных покупках ...если ежемесячные траты 25 + , то более -менее появляется смысл ...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:30

  lincoln2 написав:
  Faceless написав:
  Santehnik написав:У меня друг живёт с кредитного лимита, держа свои деньги на депозитах. Потом раз в месяц погашает. Говорит мол выгодно, кредит кушать не просит, а депозит проценты даёт. Но я в эту тему не верю, что-то мне подсказывает что заработка там копейки, а геморроя много. Конкретные цифры не спрашивал.

В жирные времена, когда на текущих можно было заработать 20% чистыми и больше, в этом был смысл. Сейчас это скорее ради забавы, чем ради дохода

+ КБ + оплата частями , при крупных покупках ...если ежемесячные траты 25 + , то более -менее появляется смысл ...

Как на жалких 25 можно месяц существовать одному,не говоря о семье?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:46

Привычная уже для последних месяцев новость, но все же...

Fitch Ratings ухудшает прогноз падения и восстановления мирового ВВП, заявляя, что негативные эффекты коронакризиса будут проявлять себя до середины текущей декады (т.е. 2025-го года) даже без повторения жестких локдаунов экономик.

Среди основных проблем, припятствующих быстрому восстановлению - рост долговременной безработицы, сокращение выработки человекочасов, а также уменьшение инвестиций в производство.

В среднем падение на 2020-й увеличено, а рост с 2021-го по 2025-й - уменьшен на 0,6 п.п., что накопительно снижает ранее оцениваемый ВВП 2025-го на 3-4 п.п., а также отодвигает восстановление к уровню 2019-го с 2022-го на 2024-й. Больше всего ухудшен прогноз по странам Еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания).

https://www.fitchratings.com/research/s ... 27-07-2020
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:52

  Мизантрóп написав:
  lincoln2 написав:
  Faceless написав:В жирные времена, когда на текущих можно было заработать 20% чистыми и больше, в этом был смысл. Сейчас это скорее ради забавы, чем ради дохода

+ КБ + оплата частями , при крупных покупках ...если ежемесячные траты 25 + , то более -менее появляется смысл ...

Как на жалких 25 можно месяц существовать одному,не говоря о семье?

с семьей дешевле у многих получается, чем одному :)
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Растущий евро потянет за собой недвигу. Корреляция небольшая, но есть.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 19:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Zebra написав:Растущий евро потянет за собой недвигу. Корреляция небольшая, но есть.
А на чём основпна то корреляция? Заначки в евро?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 19:18

  Zebra написав:Растущий евро потянет за собой недвигу. Корреляция небольшая, но есть.

тягнет потягнет, а витягнуть не могєт,
і позвала зебра євру.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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