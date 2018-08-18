Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Santehnik написав:У меня друг живёт с кредитного лимита, держа свои деньги на депозитах. Потом раз в месяц погашает. Говорит мол выгодно, кредит кушать не просит, а депозит проценты даёт. Но я в эту тему не верю, что-то мне подсказывает что заработка там копейки, а геморроя много. Конкретные цифры не спрашивал.
В жирные времена, когда на текущих можно было заработать 20% чистыми и больше, в этом был смысл. Сейчас это скорее ради забавы, чем ради дохода
Santehnik написав:У меня друг живёт с кредитного лимита, держа свои деньги на депозитах. Потом раз в месяц погашает. Говорит мол выгодно, кредит кушать не просит, а депозит проценты даёт. Но я в эту тему не верю, что-то мне подсказывает что заработка там копейки, а геморроя много. Конкретные цифры не спрашивал.
В жирные времена, когда на текущих можно было заработать 20% чистыми и больше, в этом был смысл. Сейчас это скорее ради забавы, чем ради дохода
С полтора ляма на депо жалких 15 тысяч кредлима
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
lincoln2 написав:вопрос , кто в теме , что посоветуете ЖК Святобор ..https://svyatobor.kiev.ua/?gclid=EAIaIQ ... gLmwPD_BwE интересуюсь , этим комплексом ( важна именно эта локация ) ...1-2-х комнатная...в больше степени , как инвестиция , а там видно будет... цена в начале 2019 - была 900-920 за 1 м2 - но стройка в большей степени стояла...в конце 2019 -начале 2020 , начали активно строить ,но цена была уже 1100-1200...сейчас в районе 1050 + - ...решил ,что если опустится осенью-зимой к 900-950 можно брать...
Полумертвая стройка с мутными документами... Очень стремный вариант, но других в этой локации нету ( кмб там рядом строить грозится, но что-то уже больше года прошло с анонса и тишина. То что готовое уже по цене в космосе.
месяцев 7-8 , как строят нормальными темпами...2-й дом уже практически утеплили..3-й на стадии возведения 7 этажа ,это его я так понял продают в основном...активность на стройке есть ,живу рядом ... судя по тому ,что народ не протестует ,уже смирились ...там были суды пересуды ,но первый дом пропхнули...по документам ( они под новым адресом зарегились ) ,еще не копал..отложил принятие решения до конца осени-зимы , а там будет видно..альтернатив рядом ,к сожалению , нет...действительно готовых адекватных 1-2-х кв рядом в чем-то относительно современном , совсем нет или цены космос..проскакивала инфа ,что на 4 и 5 й дом будет строить Standard , и называться будет ЖК Chalet ,но заглохло..
Santehnik написав:У меня друг живёт с кредитного лимита, держа свои деньги на депозитах. Потом раз в месяц погашает. Говорит мол выгодно, кредит кушать не просит, а депозит проценты даёт. Но я в эту тему не верю, что-то мне подсказывает что заработка там копейки, а геморроя много. Конкретные цифры не спрашивал.
В жирные времена, когда на текущих можно было заработать 20% чистыми и больше, в этом был смысл. Сейчас это скорее ради забавы, чем ради дохода
+ КБ + оплата частями , при крупных покупках ...если ежемесячные траты 25 + , то более -менее появляется смысл ...
Santehnik написав:У меня друг живёт с кредитного лимита, держа свои деньги на депозитах. Потом раз в месяц погашает. Говорит мол выгодно, кредит кушать не просит, а депозит проценты даёт. Но я в эту тему не верю, что-то мне подсказывает что заработка там копейки, а геморроя много. Конкретные цифры не спрашивал.
В жирные времена, когда на текущих можно было заработать 20% чистыми и больше, в этом был смысл. Сейчас это скорее ради забавы, чем ради дохода
+ КБ + оплата частями , при крупных покупках ...если ежемесячные траты 25 + , то более -менее появляется смысл ...
Как на жалких 25 можно месяц существовать одному,не говоря о семье?
Витька,извинись,я всё прощу) Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Привычная уже для последних месяцев новость, но все же...
Fitch Ratings ухудшает прогноз падения и восстановления мирового ВВП, заявляя, что негативные эффекты коронакризиса будут проявлять себя до середины текущей декады (т.е. 2025-го года) даже без повторения жестких локдаунов экономик.
Среди основных проблем, припятствующих быстрому восстановлению - рост долговременной безработицы, сокращение выработки человекочасов, а также уменьшение инвестиций в производство.
В среднем падение на 2020-й увеличено, а рост с 2021-го по 2025-й - уменьшен на 0,6 п.п., что накопительно снижает ранее оцениваемый ВВП 2025-го на 3-4 п.п., а также отодвигает восстановление к уровню 2019-го с 2022-го на 2024-й. Больше всего ухудшен прогноз по странам Еврозоны (Германия, Франция, Италия и Испания).