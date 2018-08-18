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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4892489348944895

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 150
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
22
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 19:24

  Faceless написав:
Zebra написав:Растущий евро потянет за собой недвигу. Корреляция небольшая, но есть.
А на чём основпна то корреляция? Заначки в евро?

Не только. Европейский инвестор фактически сможет купить в Украине больше активов, если номинально в долларах они будут дешеветь по отношению к европейским. Это не только недвижимость, но и земля.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 19:45

  Zebra написав:
  Faceless написав:
Zebra написав:Растущий евро потянет за собой недвигу. Корреляция небольшая, но есть.
А на чём основпна то корреляция? Заначки в евро?

Не только. Европейский инвестор фактически сможет купить в Украине больше активов, если номинально в долларах они будут дешеветь по отношению к европейским. Это не только недвижимость, но и земля.


Европейский инвестор, о котором ты говоришь - это заробитчане. Других европейских денег в сколь-либо материальных объемах на украинском РЖН нет (за коммерческую не скажу, но тоже сомневаюсь).

А с заробитчанами облом - во-первых, их там на 500 тыс меньше уже, а во-вторых, они сталкиваются там с последствиями обвала экономики еврозоны в не меньшей степени, чем местные...

PS: а еще, у европейцев есть свои сладкие рынки - Италия на лоях и Испания, недалеко ушедшая от лоев и снова снижающаяся

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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 19:59

Так у них есть накопления за годы работы, в основном в евро, которые как раз таки растут. В этом же и дело. Другое дело что многим их них интересен не КРЖН, а либо свой обл. центр либо вообще индивидуальное строительство.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 20:16

  Santehnik написав:Так у них есть накопления за годы работы, в основном в евро, которые как раз таки растут. В этом же и дело. Другое дело что многим их них интересен не КРЖН, а либо свой обл. центр либо вообще индивидуальное строительство.


Почему тогда в банковской системе евро - это экзотика? Назовите причину, по которой доля евро в матрасах должна превышать долю евро в депозитах. Хотя бы одну
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 20:21

  zРадио написав:
  Santehnik написав:Так у них есть накопления за годы работы, в основном в евро, которые как раз таки растут. В этом же и дело. Другое дело что многим их них интересен не КРЖН, а либо свой обл. центр либо вообще индивидуальное строительство.


Почему тогда в банковской системе евро - это экзотика? Назовите причину, по которой доля евро в мартасах должны превышать долю евро в депозитах. Хотя бы одну

Потому что после Сберкассы, АППБ Украина и волны банкротств 2014-2016, с обнулением вкладов, для многих украинцев банковские депозиты в принципе стали экзотикой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 20:26

  airmax78 написав:Потому что после Сберкассы, АППБ Украина и волны банкротств 2014-2016, с обнулением вкладов, для многих украинцев банковские депозиты в принципе стали экзотикой.


Пджд, пджд, этот фактор как-то избирательно действует на владельцев евро в чулках? :lol: Услышь вопрос - почему на 1 доллар в банковской системе приходится Х евро, а на 1 доллар в матрасах - Y евро? Как по мне, то это очередной надуманный аргумент адептов дорожая... но можешь попробовать доказать - слушаю очень внимательно
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 20:29

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Потому что после Сберкассы, АППБ Украина и волны банкротств 2014-2016, с обнулением вкладов, для многих украинцев банковские депозиты в принципе стали экзотикой.


Пджд, пджд, этот фактор как-то избирательно действует на владельцев евро в чулках? :lol: Услышь вопрос - почему на 1 доллар в банковской системе приходится Х евро, а на 1 доллар в матрасах - Y евро? Как по мне, то это очередной надуманный аргумент адептов дорожая... но можешь попробовать доказать - слушаю очень внимательно

Еще один фактор не способствующий накоплению евро в банках - более низкие ставки по евро. Сегодня уже близкие к 0. В целом, думаю что в структуре накоплений украинцев проживающих в Юго-Восточной и центральной части преобладают доллары. На Западной Украине - ЕВРО.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 20:36

  airmax78 написав:Еще один фактор не способствующий накоплению евро в банках - более низкие ставки по евро. Сегодня уже близкие к 0


Вооот, видишь - можешь, когда хочешь. Аргумент принимается. Тем не менее, влияние на РЖН фактора укрепления евро невелико - 5 лет подряд переводы заробитчан росли, в 2020-м падают (и существенно падают - на 25%). Поэтому в долларовом эквиваленте платежеспособных ресурсов заробитчан станет больше, чем было, при курсе пары доллар-евро >1,4. Пока до этого очень далеко...

  airmax78 написав:В целом, думаю что в структуре накоплений украинцев проживающих в Юго-Восточной и центральной части преобладают доллары. На Западной Украине - ЕВРО.


Здесь не согласен, и считаю, что доллар преобладает везде. Но в ЗУ его доля выше, чем на остальной территории
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 20:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Почему тогда в банковской системе евро - это экзотика? Назовите причину, по которой доля евро в матрасах должна превышать долю евро в депозитах. Хотя бы одну

% ставки по депо в евро видели?
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