Не только. Европейский инвестор фактически сможет купить в Украине больше активов, если номинально в долларах они будут дешеветь по отношению к европейским. Это не только недвижимость, но и земля.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 19:24
Не только. Европейский инвестор фактически сможет купить в Украине больше активов, если номинально в долларах они будут дешеветь по отношению к европейским. Это не только недвижимость, но и земля.
Додано: Пон 27 лип, 2020 19:45
Европейский инвестор, о котором ты говоришь - это заробитчане. Других европейских денег в сколь-либо материальных объемах на украинском РЖН нет (за коммерческую не скажу, но тоже сомневаюсь).
А с заробитчанами облом - во-первых, их там на 500 тыс меньше уже, а во-вторых, они сталкиваются там с последствиями обвала экономики еврозоны в не меньшей степени, чем местные...
PS: а еще, у европейцев есть свои сладкие рынки - Италия на лоях и Испания, недалеко ушедшая от лоев и снова снижающаяся
Додано: Пон 27 лип, 2020 19:59
Так у них есть накопления за годы работы, в основном в евро, которые как раз таки растут. В этом же и дело. Другое дело что многим их них интересен не КРЖН, а либо свой обл. центр либо вообще индивидуальное строительство.
Додано: Пон 27 лип, 2020 20:16
Почему тогда в банковской системе евро - это экзотика? Назовите причину, по которой доля евро в матрасах должна превышать долю евро в депозитах. Хотя бы одну
Додано: Пон 27 лип, 2020 20:21
Потому что после Сберкассы, АППБ Украина и волны банкротств 2014-2016, с обнулением вкладов, для многих украинцев банковские депозиты в принципе стали экзотикой.
Додано: Пон 27 лип, 2020 20:26
Пджд, пджд, этот фактор как-то избирательно действует на владельцев евро в чулках? Услышь вопрос - почему на 1 доллар в банковской системе приходится Х евро, а на 1 доллар в матрасах - Y евро? Как по мне, то это очередной надуманный аргумент адептов дорожая... но можешь попробовать доказать - слушаю очень внимательно
Додано: Пон 27 лип, 2020 20:29
Еще один фактор не способствующий накоплению евро в банках - более низкие ставки по евро. Сегодня уже близкие к 0. В целом, думаю что в структуре накоплений украинцев проживающих в Юго-Восточной и центральной части преобладают доллары. На Западной Украине - ЕВРО.
Додано: Пон 27 лип, 2020 20:36
Вооот, видишь - можешь, когда хочешь. Аргумент принимается. Тем не менее, влияние на РЖН фактора укрепления евро невелико - 5 лет подряд переводы заробитчан росли, в 2020-м падают (и существенно падают - на 25%). Поэтому в долларовом эквиваленте платежеспособных ресурсов заробитчан станет больше, чем было, при курсе пары доллар-евро >1,4. Пока до этого очень далеко...
Здесь не согласен, и считаю, что доллар преобладает везде. Но в ЗУ его доля выше, чем на остальной территории
Додано: Пон 27 лип, 2020 20:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
% ставки по депо в евро видели?
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