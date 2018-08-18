Додано: Пон 27 лип, 2020 19:45

Zebra написав: Faceless написав: Zebra написав: Растущий евро потянет за собой недвигу. Корреляция небольшая, но есть. А на чём основпна то корреляция? Заначки в евро? А на чём основпна то корреляция? Заначки в евро?

Не только. Европейский инвестор фактически сможет купить в Украине больше активов, если номинально в долларах они будут дешеветь по отношению к европейским. Это не только недвижимость, но и земля. Не только. Европейский инвестор фактически сможет купить в Украине больше активов, если номинально в долларах они будут дешеветь по отношению к европейским. Это не только недвижимость, но и земля.

Европейский инвестор, о котором ты говоришь - это заробитчане. Других европейских денег в сколь-либо материальных объемах на украинском РЖН нет (за коммерческую не скажу, но тоже сомневаюсь).А с заробитчанами облом - во-первых, их там на 500 тыс меньше уже, а во-вторых, они сталкиваются там с последствиями обвала экономики еврозоны в не меньшей степени, чем местные...PS: а еще, у европейцев есть свои сладкие рынки - Италия на лоях и Испания, недалеко ушедшая от лоев и снова снижающаяся