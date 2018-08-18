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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4893489448954896

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 151
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 21:10

  UA написав:Взрыв на ТЕЦ 5
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как так можно жить ? Скольк этажей в этих муравейниках по бокам ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 21:16

  Хомякоид написав:
  UA написав:Взрыв на ТЕЦ 5
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как так можно жить ? Скольк этажей в этих муравейниках по бокам ?


И это при том, чтостаруху на Трое пожарники не смогли спасти из 9-ти-этажки; пожарник с остановками к ней карабкался по приставной лестнице!
Ну нах сгореть заживо!
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 21:34

  Хомякоид написав:
  UA написав:Взрыв на ТЕЦ 5
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как так можно жить ? Скольк этажей в этих муравейниках по бокам ?
главное ,что взрыв видно
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 21:46

  UA написав:Взрыв на ТЕЦ 5
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Рагули из СССР так и не построили нормальной ифрастуктуры. Пол Киева без света!
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 21:50

  BIGor написав:
  UA написав:Взрыв на ТЕЦ 5
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Рагули из СССР так и не построили нормальной ифрастуктуры. Пол Киева без света!



Инфраструктура из СССР доходит.
Ахметка только грабит наследие совка и скупает недвигу в Европе.
Донбасс уже довел, теперь Кийов доит.
Это только начало :D
За пять лет в Германии не видел что-бы где-то не было электричества
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 22:12

обычные такие трибеки из Донецка.
3,2 промиле.
https://socportal.info/ru/news/politcei ... -byl-pyan/
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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  #<1 ... 4893489448954896
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