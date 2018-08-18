как так можно жить ? Скольк этажей в этих муравейниках по бокам ?
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Додано: Пон 27 лип, 2020 21:10
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Пон 27 лип, 2020 21:16
Додано: Пон 27 лип, 2020 21:34
главное ,что взрыв видно
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 27 лип, 2020 21:46
Додано: Пон 27 лип, 2020 21:50
Инфраструктура из СССР доходит.
Ахметка только грабит наследие совка и скупает недвигу в Европе.
Донбасс уже довел, теперь Кийов доит.
Это только начало
За пять лет в Германии не видел что-бы где-то не было электричества
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Пон 27 лип, 2020 22:12
обычные такие трибеки из Донецка.
3,2 промиле.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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