flyman написав:

Мені такий спам прийшов, може хто прокоментує, чи правда?Steps are already been taken to BAN prepping... especially stockpiling food.For example, Trump has signed an executive order that gives the government authority over and EVERY resource and infrastructure in the USA.For many American families, stockpiling will turn out to be a HORRIBLE idea... because the military, national guard, and local police can enter our homes and search them without a warrant...And take any "excessive resources" that you may have accumulated. This includes your food stockpile.Тобто в США може зайти поліція та забрати надлишки мівіни і тушонки (прям продрозверстка).