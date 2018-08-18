Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
как так можно жить ? Скольк этажей в этих муравейниках по бокам ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
flyman написав:Мені такий спам прийшов, може хто прокоментує, чи правда?
Steps are already been taken to BAN prepping... especially stockpiling food.
For example, Trump has signed an executive order that gives the government authority over and EVERY resource and infrastructure in the USA.
For many American families, stockpiling will turn out to be a HORRIBLE idea... because the military, national guard, and local police can enter our homes and search them without a warrant... And take any "excessive resources" that you may have accumulated. This includes your food stockpile.
Тобто в США може зайти поліція та забрати надлишки мівіни і тушонки (прям продрозверстка).
Нагнетают страх и неприязнь к федам в увязке с Трампом и устанавливают между ними ассоциативную связь. Вчера на одной из фоток с демонстрантами на фоксньюз видел плакат про dead feds. Немыслимый еще пару лет назад. Не за горами сакральные жертвы с обеих сторон. Какие-нибудь пропавшие активисты с откушенным ухом и т.д. Только почему-то белые организации еще не вышли на сцену, но это будет. Пока что Трамп опирается только на силовиков.
flyman написав:Мені такий спам прийшов, може хто прокоментує, чи правда?
Steps are already been taken to BAN prepping... especially stockpiling food.
For example, Trump has signed an executive order that gives the government authority over and EVERY resource and infrastructure in the USA.
For many American families, stockpiling will turn out to be a HORRIBLE idea... because the military, national guard, and local police can enter our homes and search them without a warrant... And take any "excessive resources" that you may have accumulated. This includes your food stockpile.
Тобто в США може зайти поліція та забрати надлишки мівіни і тушонки (прям продрозверстка).
Нагнетают страх и неприязнь к федам в увязке с Трампом и устанавливают между ними ассоциативную связь. Вчера на одной из фоток с демонстрантами на фоксньюз видел плакат про dead feds. Немыслимый еще пару лет назад. Не за горами сакральные жертвы с обеих сторон. Какие-нибудь пропавшие активисты с откушенным ухом и т.д. Только почему-то белые организации еще не вышли на сцену, но это будет. Пока что Трамп опирается только на силовиков.
Не совсем так. Просто БЛМщики громче орут. Тут демонстрация в поддержку NYPD столкунлась с BLM. Сжигание американских флагов (попробуйте угадать - какой стороной? )
flyman написав:Мені такий спам прийшов, може хто прокоментує, чи правда?
Steps are already been taken to BAN prepping... especially stockpiling food.
For example, Trump has signed an executive order that gives the government authority over and EVERY resource and infrastructure in the USA.
For many American families, stockpiling will turn out to be a HORRIBLE idea... because the military, national guard, and local police can enter our homes and search them without a warrant... And take any "excessive resources" that you may have accumulated. This includes your food stockpile.
Тобто в США може зайти поліція та забрати надлишки мівіни і тушонки (прям продрозверстка).
Нагнетают страх и неприязнь к федам в увязке с Трампом и устанавливают между ними ассоциативную связь. Вчера на одной из фоток с демонстрантами на фоксньюз видел плакат про dead feds. Немыслимый еще пару лет назад. Не за горами сакральные жертвы с обеих сторон. Какие-нибудь пропавшие активисты с откушенным ухом и т.д. Только почему-то белые организации еще не вышли на сцену, но это будет. Пока что Трамп опирается только на силовиков.
наскільки я розумію, то там: - перш за все іде проти надмірних зловживань поліцією, хоча поліція там організована на рівні штатів, а не на федеральному рівні. Тобто причім тут Трамп, якщо то "перегини на місцях". - блек лайф маттерс, педалять за афроамерикосів, але там, ще мільони азіатів і латиносів, мені не зрозуміло чим вони гірші кольором шкіри ... - раніше я розумів так, що республіканці, це ліберали з промислової півночі, а демократи, це консерватори із аграрного півдня - такі еліти. Мені зараз не зрозуміло, конфлікт яких еліт наразі, чи це конфлікт поколінь, наприклад "зажраних" бебібумерів та "закредитованих" мілленіалів та Y та Z, яким хєр світить без солі догризати.