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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4893489448954896

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 151
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 21:10

  UA написав:Взрыв на ТЕЦ 5
Зображення


как так можно жить ? Скольк этажей в этих муравейниках по бокам ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 21:16

  Хомякоид написав:
  UA написав:Взрыв на ТЕЦ 5
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как так можно жить ? Скольк этажей в этих муравейниках по бокам ?


И это при том, чтостаруху на Трое пожарники не смогли спасти из 9-ти-этажки; пожарник с остановками к ней карабкался по приставной лестнице!
Ну нах сгореть заживо!
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 21:34

  Хомякоид написав:
  UA написав:Взрыв на ТЕЦ 5
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как так можно жить ? Скольк этажей в этих муравейниках по бокам ?
главное ,что взрыв видно
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 21:46

  UA написав:Взрыв на ТЕЦ 5
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Рагули из СССР так и не построили нормальной ифрастуктуры. Пол Киева без света!
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 00:18

  flyman написав:Мені такий спам прийшов, може хто прокоментує, чи правда?

Steps are already been taken to BAN prepping... especially stockpiling food.


For example, Trump has signed an executive order that gives the government authority over and EVERY resource and infrastructure in the USA.


For many American families, stockpiling will turn out to be a HORRIBLE idea... because the military, national guard, and local police can enter our homes and search them without a warrant...
And take any "excessive resources" that you may have accumulated. This includes your food stockpile.

Тобто в США може зайти поліція та забрати надлишки мівіни і тушонки (прям продрозверстка).


Нагнетают страх и неприязнь к федам в увязке с Трампом и устанавливают между ними ассоциативную связь. Вчера на одной из фоток с демонстрантами на фоксньюз видел плакат про dead feds. Немыслимый еще пару лет назад.
Не за горами сакральные жертвы с обеих сторон. Какие-нибудь пропавшие активисты с откушенным ухом и т.д. Только почему-то белые организации еще не вышли на сцену, но это будет. Пока что Трамп опирается только на силовиков.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 04:03

  artlife написав:
  flyman написав:Мені такий спам прийшов, може хто прокоментує, чи правда?

Steps are already been taken to BAN prepping... especially stockpiling food.


For example, Trump has signed an executive order that gives the government authority over and EVERY resource and infrastructure in the USA.


For many American families, stockpiling will turn out to be a HORRIBLE idea... because the military, national guard, and local police can enter our homes and search them without a warrant...
And take any "excessive resources" that you may have accumulated. This includes your food stockpile.

Тобто в США може зайти поліція та забрати надлишки мівіни і тушонки (прям продрозверстка).


Нагнетают страх и неприязнь к федам в увязке с Трампом и устанавливают между ними ассоциативную связь. Вчера на одной из фоток с демонстрантами на фоксньюз видел плакат про dead feds. Немыслимый еще пару лет назад.
Не за горами сакральные жертвы с обеих сторон. Какие-нибудь пропавшие активисты с откушенным ухом и т.д. Только почему-то белые организации еще не вышли на сцену, но это будет. Пока что Трамп опирается только на силовиков.


Не совсем так. Просто БЛМщики громче орут.
Тут демонстрация в поддержку NYPD столкунлась с BLM.
Сжигание американских флагов (попробуйте угадать - какой стороной? :mrgreen: )

rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 08:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Про ипотеку:
https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... she-razbor
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 09:00

  artlife написав:
  flyman написав:Мені такий спам прийшов, може хто прокоментує, чи правда?

Steps are already been taken to BAN prepping... especially stockpiling food.


For example, Trump has signed an executive order that gives the government authority over and EVERY resource and infrastructure in the USA.


For many American families, stockpiling will turn out to be a HORRIBLE idea... because the military, national guard, and local police can enter our homes and search them without a warrant...
And take any "excessive resources" that you may have accumulated. This includes your food stockpile.

Тобто в США може зайти поліція та забрати надлишки мівіни і тушонки (прям продрозверстка).


Нагнетают страх и неприязнь к федам в увязке с Трампом и устанавливают между ними ассоциативную связь. Вчера на одной из фоток с демонстрантами на фоксньюз видел плакат про dead feds. Немыслимый еще пару лет назад.
Не за горами сакральные жертвы с обеих сторон. Какие-нибудь пропавшие активисты с откушенным ухом и т.д. Только почему-то белые организации еще не вышли на сцену, но это будет. Пока что Трамп опирается только на силовиков.

наскільки я розумію, то там:
- перш за все іде проти надмірних зловживань поліцією, хоча поліція там організована на рівні штатів, а не на федеральному рівні. Тобто причім тут Трамп, якщо то "перегини на місцях".
- блек лайф маттерс, педалять за афроамерикосів, але там, ще мільони азіатів і латиносів, мені не зрозуміло чим вони гірші кольором шкіри ...
- раніше я розумів так, що республіканці, це ліберали з промислової півночі, а демократи, це консерватори із аграрного півдня - такі еліти. Мені зараз не зрозуміло, конфлікт яких еліт наразі, чи це конфлікт поколінь, наприклад "зажраних" бебібумерів та "закредитованих" мілленіалів та Y та Z, яким хєр світить без солі догризати.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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