Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Santehnik написав:Так у них есть накопления за годы работы, в основном в евро, которые как раз таки растут. В этом же и дело. Другое дело что многим их них интересен не КРЖН, а либо свой обл. центр либо вообще индивидуальное строительство.
Рассказывал мне на днях приятель, как он ездил подбухнуть к своим знакомым в таунхаусы под Краковом. Говорит, что очень много машин с украинскими номерами во дворах. Так что многим украинский рынок уже вообще не интересен, покупают по месту жизни и заработка.
Gastarbaiter написав:Рассказывал мне на днях приятель, как он ездил подбухнуть к своим знакомым в таунхаусы под Краковом. Говорит, что очень много машин с украинскими номерами во дворах. Так что многим украинский рынок уже вообще не интересен, покупают по месту жизни и заработка.
а шо там теща? уже валяется в ногах арендатора с криком "не уходи"? или все пока не так драматично?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Santehnik написав:Так у них есть накопления за годы работы, в основном в евро, которые как раз таки растут. В этом же и дело. Другое дело что многим их них интересен не КРЖН, а либо свой обл. центр либо вообще индивидуальное строительство.
Рассказывал мне на днях приятель, как он ездил подбухнуть к своим знакомым в таунхаусы под Краковом. Говорит, что очень много машин с украинскими номерами во дворах. Так что многим украинский рынок уже вообще не интересен, покупают по месту жизни и заработка.
Долярчикам цікаво, дрочать на дешеву імпатеку та стовпчики ПА17.5%
/* пока отвечал, пост Франта уже затерли, все равно кину ответ*/ хрен ее знает, вашу крызу, никак не дождемся, хоть и понимаю неизбежность продажи товаров длительного пользования по данным неполного июля находятся на уровне прошлого года или выше, в зависимости от региона. Если рекордный за все время июнь еще можно объявить каким-то "отложенным", то июль можно объяснить исключительно "зубожинням" поглядим на август
sequence написав:/* пока отвечал, пост Франта уже затерли, все равно кину ответ*/ хрен ее знает, вашу крызу, никак не дождемся, хоть и понимаю неизбежность продажи товаров длительного пользования по данным неполного июля находятся на уровне прошлого года или выше, в зависимости от региона. Если рекордный за все время июнь еще можно объявить каким-то "отложенным", то июль можно объяснить исключительно "зубожинням" поглядим на август
розмови про кризу - тут не вітаються. В моді лозунги "Дайош пінопластовий новобуд кожному сантехніку" і "Швидше купляй нерухомість в Києві, тому що завтра вона подорожчає!".
Найсмішніше, що убогі "растішки", які закінчили сільську школу і 5 років ходили повз сільгоспакадемії, рахують ціни в гривнях. Тому у них завжди "дорожай".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
shapo написав:А почему вы взяли дно цен в 1999-2000? Возьмите 1997-1998.Они после российского и частично украинского дефолта августа 1998 восстановились только к 2003г. А если взять 1992-1993г,то, наоборот, все что тогда приобрёл только подорожало
Вы правы, но и в тех данных будет большая ошибка. До середины 2000-х происходил единоразовый процесс - становление рынка. С середины 2000-х - повторяющиеся циклы с длинным трендом на падение. По виду это как-то так:
Тренд вниз будет направлен до тех пор, пока процессы депопуляции и деиндустриализации не будут окончательно завершены
Ця інформація має безпосереднє відношення до КРЖН.
Можете навести орієнтовний час, коли закінчиться "депопуляція і деїндустріалізація"?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців