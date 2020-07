Додано: Вів 28 лип, 2020 13:13

Gastarbaiter написав: Рассказывал мне на днях приятель, как он ездил подбухнуть к своим знакомым в таунхаусы под Краковом. Говорит, что очень много машин с украинскими номерами во дворах. Так что многим украинский рынок уже вообще не интересен, покупают по месту жизни и заработка. Рассказывал мне на днях приятель, как он ездил подбухнуть к своим знакомым в таунхаусы под Краковом. Говорит, что очень много машин с украинскими номерами во дворах. Так что многим украинский рынок уже вообще не интересен, покупают по месту жизни и заработка.



а шо там теща?

уже валяется в ногах арендатора с криком "не уходи"?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.