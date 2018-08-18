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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4895489648974898>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 151
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 12:47

  Миша-клиент написав:И это при том, чтостаруху на Трое пожарники не смогли спасти из 9-ти-этажки; пожарник с остановками к ней карабкался по приставной лестнице!
Ну нах сгореть заживо!

В этих домах есть незадымляемая лестница. При пожаре достаточно просто на нее выйти и спуститься вниз. Если во время пожара сидеть на попе ровно - то гарантированно сгоришь и в одноэтажном доме.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:08

  Santehnik написав:Так у них есть накопления за годы работы, в основном в евро, которые как раз таки растут. В этом же и дело. Другое дело что многим их них интересен не КРЖН, а либо свой обл. центр либо вообще индивидуальное строительство.

Рассказывал мне на днях приятель, как он ездил подбухнуть к своим знакомым в таунхаусы под Краковом. Говорит, что очень много машин с украинскими номерами во дворах. Так что многим украинский рынок уже вообще не интересен, покупают по месту жизни и заработка.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:13

  Gastarbaiter написав:Рассказывал мне на днях приятель, как он ездил подбухнуть к своим знакомым в таунхаусы под Краковом. Говорит, что очень много машин с украинскими номерами во дворах. Так что многим украинский рынок уже вообще не интересен, покупают по месту жизни и заработка.


а шо там теща?
уже валяется в ногах арендатора с криком "не уходи"?
или все пока не так драматично?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:13

  Gastarbaiter написав:
  Santehnik написав:Так у них есть накопления за годы работы, в основном в евро, которые как раз таки растут. В этом же и дело. Другое дело что многим их них интересен не КРЖН, а либо свой обл. центр либо вообще индивидуальное строительство.

Рассказывал мне на днях приятель, как он ездил подбухнуть к своим знакомым в таунхаусы под Краковом. Говорит, что очень много машин с украинскими номерами во дворах. Так что многим украинский рынок уже вообще не интересен, покупают по месту жизни и заработка.

Долярчикам цікаво, дрочать на дешеву імпатеку та стовпчики ПА17.5%
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

/* пока отвечал, пост Франта уже затерли, все равно кину ответ*/
хрен ее знает, вашу крызу, никак не дождемся, хоть и понимаю неизбежность
продажи товаров длительного пользования по данным неполного июля находятся на уровне прошлого года или выше, в зависимости от региона.
Если рекордный за все время июнь еще можно объявить каким-то "отложенным", то июль можно объяснить исключительно "зубожинням"
поглядим на август
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:24

airmax78

вопрос без флуда, для супер эксперта:

Брать по 65к грн за метр чтобы продать по 160к грн за метр? по 260к ?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:26

  sequence написав: поглядим на август


на октябрь поглядим
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:30

  sequence написав:/* пока отвечал, пост Франта уже затерли, все равно кину ответ*/
хрен ее знает, вашу крызу, никак не дождемся, хоть и понимаю неизбежность
продажи товаров длительного пользования по данным неполного июля находятся на уровне прошлого года или выше, в зависимости от региона.
Если рекордный за все время июнь еще можно объявить каким-то "отложенным", то июль можно объяснить исключительно "зубожинням"
поглядим на август

розмови про кризу - тут не вітаються.
В моді лозунги "Дайош пінопластовий новобуд кожному сантехніку" і "Швидше купляй нерухомість в Києві, тому що завтра вона подорожчає!".

Найсмішніше, що убогі "растішки", які закінчили сільську школу і 5 років ходили повз сільгоспакадемії, рахують ціни в гривнях. Тому у них завжди "дорожай".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:37

  kingkongovets написав:
  sequence написав: поглядим на август


на октябрь поглядим


Оптимісти ? Хіба 2021 ...
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:37

  zРадио написав:
  shapo написав:А почему вы взяли дно цен в 1999-2000?
Возьмите 1997-1998.Они после российского и частично украинского дефолта августа 1998 восстановились только к 2003г.
А если взять 1992-1993г,то, наоборот, все что тогда приобрёл только подорожало


Вы правы, но и в тех данных будет большая ошибка. До середины 2000-х происходил единоразовый процесс - становление рынка. С середины 2000-х - повторяющиеся циклы с длинным трендом на падение. По виду это как-то так:

Зображення
Тренд вниз будет направлен до тех пор, пока процессы депопуляции и деиндустриализации не будут окончательно завершены

Ця інформація має безпосереднє відношення до КРЖН.

Можете навести орієнтовний час, коли закінчиться "депопуляція і деїндустріалізація"?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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