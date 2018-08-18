|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 лип, 2020 13:37
proftpd66 написав:airmax78
вопрос без флуда, для супер эксперта:
Брать по 65к грн за метр чтобы продать по 160к грн за метр? по 260к ?
где такое раздают по 65к, чтоб потом продать по 160?
-
VladPL
-
-
- Повідомлень: 833
- З нами з: 17.07.08
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18892
|3105026
|
|
|466
|199642
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|14614
|