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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4895489648974898

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 151
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:17

  Frant написав:Ця інформація має безпосереднє відношення до КРЖН.

Можете навести орієнтовний час, коли закінчиться "депопуляція і деїндустріалізація"?


С населением тяжело - ООН прогнозирует, что депопуляция продлится до 2070-х, достигнув отметки 35 млн человек (против текущих 44 млн, что является явно завышенной величиной). Я полагаю, что проседание будет глубже и быстрее - до 25-28 млн к 2040-му, и где-то на этой отметке стабилизируется.

UN Population 2100 Prospects:
Зображення
https://population.un.org/wpp/Download/ ... opulation/

Что касается деиндустриализации - тут все "веселее", если так можно выразиться, поскольку процесс уже на финальной стадии, и дна по промышленному производству мы достигнем в текущем десятилетии...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:26

  airmax78 написав:
  Миша-клиент написав:И это при том, чтостаруху на Трое пожарники не смогли спасти из 9-ти-этажки; пожарник с остановками к ней карабкался по приставной лестнице!
Ну нах сгореть заживо!

В этих домах есть незадымляемая лестница. При пожаре достаточно просто на нее выйти и спуститься вниз. Если во время пожара сидеть на попе ровно - то гарантированно сгоришь и в одноэтажном доме.

в правильных домах еще есть и системы дымоудаления в МОПах на этажах
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:27

  zРадио написав:
  Frant написав:Ця інформація має безпосереднє відношення до КРЖН.

Можете навести орієнтовний час, коли закінчиться "депопуляція і деїндустріалізація"?


С населением тяжело - ООН прогнозирует, что депопуляция продлится до 2070-х, достигнув отметки 35 млн человек (против текущих 44 млн, что является явно завышенной величиной). Я полагаю, что проседание будет глубже и быстрее - до 25-28 млн к 2040-му, и где-то на этой отметке стабилизируется.

UN Population 2100 Prospects:
Зображення
https://population.un.org/wpp/Download/ ... opulation/

Что касается деиндустриализации - тут все "веселее", если так можно выразиться, поскольку процесс уже на финальной стадии, и дна по промышленному производству мы достигнем в текущем десятилетии...

В Києві буде тоді 7 чи 9 млн. манюпаса?
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 14:33

  VladPL написав:
  proftpd66 написав:airmax78

вопрос без флуда, для супер эксперта:

Брать по 65к грн за метр чтобы продать по 160к грн за метр? по 260к ?


где такое раздают по 65к, чтоб потом продать по 160?

у Таракана такое можно взять
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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  #<1 ... 4895489648974898
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