Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Ця інформація має безпосереднє відношення до КРЖН.
Можете навести орієнтовний час, коли закінчиться "депопуляція і деїндустріалізація"?
С населением тяжело - ООН прогнозирует, что депопуляция продлится до 2070-х, достигнув отметки 35 млн человек (против текущих 44 млн, что является явно завышенной величиной). Я полагаю, что проседание будет глубже и быстрее - до 25-28 млн к 2040-му, и где-то на этой отметке стабилизируется.
Frant написав:Ця інформація має безпосереднє відношення до КРЖН.
Можете навести орієнтовний час, коли закінчиться "депопуляція і деїндустріалізація"?
С населением тяжело - ООН прогнозирует, что депопуляция продлится до 2070-х, достигнув отметки 35 млн человек (против текущих 44 млн, что является явно завышенной величиной). Я полагаю, что проседание будет глубже и быстрее - до 25-28 млн к 2040-му, и где-то на этой отметке стабилизируется.