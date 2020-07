Додано: Вів 28 лип, 2020 15:22

flyman написав: В Києві буде тоді 7 чи 9 млн. манюпаса? В Києві буде тоді 7 чи 9 млн. манюпаса?

Без понятия. Еще год назад ООН рисовала прогнозы роста концентрации населения в столицах бедных стран. Но теперь с пандемией все будет переосмысливаться. Вчера Гутерреш заявил, что именно крупные города являются рассадниками эпидемий (90% всех больных ковидом) и призвал "to rethink and reshape the urban world"...