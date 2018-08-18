Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Ця інформація має безпосереднє відношення до КРЖН.
Можете навести орієнтовний час, коли закінчиться "депопуляція і деїндустріалізація"?
С населением тяжело - ООН прогнозирует, что депопуляция продлится до 2070-х, достигнув отметки 35 млн человек (против текущих 44 млн, что является явно завышенной величиной). Я полагаю, что проседание будет глубже и быстрее - до 25-28 млн к 2040-му, и где-то на этой отметке стабилизируется.
Frant написав:Ця інформація має безпосереднє відношення до КРЖН.
Можете навести орієнтовний час, коли закінчиться "депопуляція і деїндустріалізація"?
С населением тяжело - ООН прогнозирует, что депопуляция продлится до 2070-х, достигнув отметки 35 млн человек (против текущих 44 млн, что является явно завышенной величиной). Я полагаю, что проседание будет глубже и быстрее - до 25-28 млн к 2040-му, и где-то на этой отметке стабилизируется.
flyman написав:В Києві буде тоді 7 чи 9 млн. манюпаса?
Без понятия. Еще год назад ООН рисовала прогнозы роста концентрации населения в столицах бедных стран. Но теперь с пандемией все будет переосмысливаться. Вчера Гутерреш заявил, что именно крупные города являются рассадниками эпидемий (90% всех больных ковидом) и призвал "to rethink and reshape the urban world"...
flyman написав:В Києві буде тоді 7 чи 9 млн. манюпаса?
Без понятия. Еще год назад ООН рисовала прогнозы роста концентрации населения в столицах бедных стран. Но теперь с пандемией все будет переосмысливаться. Вчера Гутерреш заявил, что именно крупные города являются рассадниками эпидемий (90% всех больных ковидом) и призвал "to rethink and reshape the urban world"...
так на то вони політєги і оналітєги, що фігню морозити, "ресінк пля", с айкосом і бубочкою, ну пора відосіків пару в ютуб, а нє, ютуб дуже довго відосікі, тре в тікток... (думаю в АП переосмислять формат дліни)
про гугл виганяє всіх по хуторам на рік уже чув про ресінк...