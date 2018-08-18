Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Средняя зарплата в июне в регионах вернулась к докризисному уровню (≈10800), а в Киеве - по прежнему отстает от него на 9% (16400 против 18000).
Это то, о чем я говорю - именно Киев является эпицентром нынешнего кризиса, будучи перегретым по рынку труда и услуг, а также перенаселенным по плотности, что проявилось как проблема только в пандемию. Возможно, другие миллионники тоже, но информационный срез Госстата не позволяет это посмотреть.
PS: насчет полного восстановления зарплат в регионах тоже еще, кстати, вопрос - как бы в июньских начислениях не было отпускных, выплачиваемых при увольнении (это как раз 3-й полный месяц карантина - компании, соблюдающие КЗоТ, увольнять только начинают). Так что показательными будут следующие пару месяцев...
кстати по ценам самого лучшего курорта в Хорватии: обед креветосами, стейками, пивом - 1200 грн за 4х скоростная лодка на 8 человек - 80 евро в день, бензин включен аренда буса с водителем, бензином на день - 150 евро апартаменты 2 спальни, кухня-гостинная большая, свой двор и мангал, с 30 метрах от старого города - 55 евро в день ==== и это в пик сезона
PS4 написав:кстати по ценам самого лучшего курорта в Хорватии: обед креветосами, стейками, пивом - 1200 грн за 4х скоростная лодка на 8 человек - 80 евро в день, бензин включен аренда буса с водителем, бензином на день - 150 евро апартаменты 2 спальни, кухня-гостинная большая, свой двор и мангал, с 30 метрах от старого города - 55 евро в день ==== и это в пик сезона