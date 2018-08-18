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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4896489748984899

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 151
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 16:56

Средняя зарплата в июне в регионах вернулась к докризисному уровню (≈10800), а в Киеве - по прежнему отстает от него на 9% (16400 против 18000).

Это то, о чем я говорю - именно Киев является эпицентром нынешнего кризиса, будучи перегретым по рынку труда и услуг, а также перенаселенным по плотности, что проявилось как проблема только в пандемию. Возможно, другие миллионники тоже, но информационный срез Госстата не позволяет это посмотреть.

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/07/91.doc

PS: насчет полного восстановления зарплат в регионах тоже еще, кстати, вопрос - как бы в июньских начислениях не было отпускных, выплачиваемых при увольнении (это как раз 3-й полный месяц карантина - компании, соблюдающие КЗоТ, увольнять только начинают). Так что показательными будут следующие пару месяцев...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 18:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

как там ситуация в Киеве?
а то я раньше сентября из Хорватии возвращаться не думаю
PS4
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 18:06

  sequence написав:
  kingkongovets написав:
  sequence написав: поглядим на август


на октябрь поглядим

прогноз на октябрь по нонешним временам считается долгосрочным :)

Только футурологи и лендлорды-визионеры могут предсказать что будет в октябре. Но главного лендлорда-визионера мы лишились, судя по всему.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 18:09

  PS4 написав:как там ситуация в Киеве?
а то я раньше сентября из Хорватии возвращаться не думаю

Я бы не спешил до января 2021. А там - глядишь и на вид на жительство можно будет подать - как беженец от пандемии.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 18:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кстати по ценам самого лучшего курорта в Хорватии:
обед креветосами, стейками, пивом - 1200 грн за 4х
скоростная лодка на 8 человек - 80 евро в день, бензин включен
аренда буса с водителем, бензином на день - 150 евро
апартаменты 2 спальни, кухня-гостинная большая, свой двор и мангал, с 30 метрах от старого города - 55 евро в день
====
и это в пик сезона

в Хорватии дешевле жить чем в Киеве
PS4
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 18:18

  PS4 написав:кстати по ценам самого лучшего курорта в Хорватии:
обед креветосами, стейками, пивом - 1200 грн за 4х
скоростная лодка на 8 человек - 80 евро в день, бензин включен
аренда буса с водителем, бензином на день - 150 евро
апартаменты 2 спальни, кухня-гостинная большая, свой двор и мангал, с 30 метрах от старого города - 55 евро в день
====
и это в пик сезона

в Хорватии дешевле жить чем в Киеве

Ну уж точно сильно дешевле чем в Одессе.
airmax78
 
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  #<1 ... 4896489748984899
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