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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4896489748984899

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 151
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 16:56

Средняя зарплата в июне в регионах вернулась к докризисному уровню (≈10800), а в Киеве - по прежнему отстает от него на 9% (16400 против 18000).

Это то, о чем я говорю - именно Киев является эпицентром нынешнего кризиса, будучи перегретым по рынку труда и услуг, а также перенаселенным по плотности, что проявилось как проблема только в пандемию. Возможно, другие миллионники тоже, но информационный срез Госстата не позволяет это посмотреть.

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/07/91.doc

PS: насчет полного восстановления зарплат в регионах тоже еще, кстати, вопрос - как бы в июньских начислениях не было отпускных, выплачиваемых при увольнении (это как раз 3-й полный месяц карантина - компании, соблюдающие КЗоТ, увольнять только начинают). Так что показательными будут следующие пару месяцев...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 18:06

  sequence написав:
  kingkongovets написав:
  sequence написав: поглядим на август


на октябрь поглядим

прогноз на октябрь по нонешним временам считается долгосрочным :)

Только футурологи и лендлорды-визионеры могут предсказать что будет в октябре. Но главного лендлорда-визионера мы лишились, судя по всему.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 19:16

Солодка/гірка іпотека©

  rjkz написав:Про ипотеку:
https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... she-razbor

З тої статейки:
Банки вже обіцяють іпотеку під 10%. Але реальні ставки значно вищі
Обіцяна доступна іпотека під 10% вже стала реальною, однак все не так просто.

Першими крок назустріч клієнту зробили державні банки. Приміром, в Приватбанку пропонують отримати кредит на купівлю житла на первинному чи вторинному ринку на строк до 20 років під 9,99% річних.

Правда, за умовами договору така ставка передбачена лише у перший рік дії договору, а надалі вона становитиме UIRD 12М +4%. Це означає, що процентна ставка майбутніх років буде прив’язана до індексу депозитних ставок, а чим вищими вони будуть, тим вищими будуть і кредитні ставки. Зараз, приміром, за облікової ставки НБУ на рівні 6% UIRD 12М складає 8,99%. Якби така ситуація збереглась до наступного року, ставка за іпотечним кредитом становила б 12,99% річних.

Однак це не всі витрати за кредитом. Важливо розуміти, що реальна річна процентна ставка суттєво відрізняється, адже включає і витрати на страхування, нотаріальне оформлення і комісії банку. У тому ж таки Приватбанку ще треба буде щорічно укладати договір страхування іпотеки на суму 0,5% від вартості нерухомості та договір особистого страхування на суму 0,5% від суми основної заборгованості за кредитом. Також доведеться сплатити разову комісію в розмірі 1% від суми кредиту. Такі умови кредиту банк пропонує позичальникам, які мають не менше 30% вартості житла для першого внеску.

В Ощадбанку іпотечні кредити теж видають на строк до 20 років з не менш ніж 30-відсотковим першим внеском. При цьому процентна ставка - 13,99% річних. Супутні витрати на страхування та комісія також є.

В Укргазбанку пропонують отримати кредит для купівлі житла на вторинному ринку під 8,8% річних у перший рік кредиту, а потім під UIRD 12М +5%. Перший внесок при цьому теж мінімум 30%.

В Правекс Банку готові надати кредит під 9,99% на перші 5 років. Перший внесок має бути принаймні 40%, а разова комісія - 2,99% суми кредиту. При цьому реальна відсоткова ставка з урахуванням всіх супутніх послуг становить 13,6% річних.

Ще на початку 2020 року ставки за іпотечними кредитами сягали майже 20% річних. Зниження ставок очевидне.
================

Ну і так молодці - за пів року знизили % по іпотеці на третину!

Ще там писало, що банки бояться, що позичальник не поверне кредит і прискіпливо ставляться до його зарплати.

Дивно, так позичальник зразу дає 30% СВОЇХ коштів + всякі комісії і т. п. і, вразі чого, банк залишається з бетоном позичальника, який може продати на аукціоні!
То чому банки бояться, якщо мають швидше боятись позичальники, які не підстраховані нічим???! :shock:
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 28 лип, 2020 19:18, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 19:17

  Frant написав:
  zРадио написав:насчет полного восстановления зарплат в регионах тоже еще, кстати, вопрос - как бы в июньских начислениях не было отпускных, выплачиваемых при увольнении (это как раз 3-й полный месяц карантина - компании, соблюдающие КЗоТ, увольнять только начинают). Так что показательными будут следующие пару месяцев...

Щось "растішки" мовчать. Жодного контраргумента.
Пару місяців назад - як писали, як строчили! І про рокету, і про кредити))))
Мабуть, штани міняють (((.


Говорят, устали ждать кризиса, которого все нет и нет :mrgreen: Видимо, таки, без банкопада и курсовых качелей осознать, что находится внутри кризиса, пересичный (пока) не в состоянии. Оно, с одной стороны, и хорошо - потребление падает не так сильно, как могло бы. А с другой плохо - заначки у многих иссякнут раньше, чем могли бы... и вместо ужасного конца сталкнемся с ужасом без конца...

Между тем, такой себе Центр Экономической стратегии утверждает, что коронакризис спровоцировал реальную безработицу в 8 раз превышающую официальную. Что за зверь этот Центр, я не в курсе, но глядя на статистику других стран, скорее поверю в более, чем менее пугающие цифры...

Зображення

https://ces.org.ua/labor-market-during- ... e-ukraine/
zРадио
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  #<1 ... 4896489748984899
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