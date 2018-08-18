Додано: Вів 28 лип, 2020 19:16

З тої статейки:Але реальні ставки значно вищіОбіцяна доступна іпотека під 10% вже стала реальною, однак все не так просто.Першими крок назустріч клієнту зробили державні банки. Приміром,Правда, за умовами договору така ставка передбачена лише у перший рік дії договору, а надалі вона становитиме UIRD 12М +4%. Це означає, що процентна ставка майбутніх років буде прив’язана до індексу депозитних ставок, а чим вищими вони будуть, тим вищими будуть і кредитні ставки. Зараз, приміром, за облікової ставки НБУ на рівні 6% UIRD 12М складає 8,99%. Якби така ситуація збереглась до наступного року, ставка за іпотечним кредитом становила б 12,99% річних.Однак це не всі витрати за кредитом. Важливо розуміти, що реальна річна процентна ставка суттєво відрізняється, адже включає і витрати на страхування, нотаріальне оформлення і комісії банку. У тому ж таки Приватбанку ще треба буде щорічно укладати договір страхування іпотеки на суму 0,5% від вартості нерухомості та договір особистого страхування на суму 0,5% від суми основної заборгованості за кредитом. Також доведеться сплатити разову комісію в розмірі 1% від суми кредиту. Такі умови кредиту банк пропонує позичальникам, які мають не менше 30% вартості житла для першого внеску.. Супутні витрати на страхування та комісія також є., а потім під UIRD 12М +5%. Перший внесок при цьому теж мінімум 30%.Перший внесок має бути принаймні 40%, а разова комісія - 2,99% суми кредиту. При цьому реальна відсоткова ставка з урахуванням всіх супутніх послуг становить 13,6% річних.================Ну і так молодці - за пів року знизили % по іпотеці на третину!Ще там писало, що банки бояться, що позичальник не поверне кредит і прискіпливо ставляться до його зарплати.Дивно, так позичальник зразу дає 30% СВОЇХ коштів + всякі комісії і т. п. і, вразі чого, банк залишається з бетоном позичальника, який може продати на аукціоні!То чому банки бояться, якщо мають швидше боятись позичальники, які не підстраховані нічим???!