Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Средняя зарплата в июне в регионах вернулась к докризисному уровню (≈10800), а в Киеве - по прежнему отстает от него на 9% (16400 против 18000).
Это то, о чем я говорю - именно Киев является эпицентром нынешнего кризиса, будучи перегретым по рынку труда и услуг, а также перенаселенным по плотности, что проявилось как проблема только в пандемию. Возможно, другие миллионники тоже, но информационный срез Госстата не позволяет это посмотреть.
PS: насчет полного восстановления зарплат в регионах тоже еще, кстати, вопрос - как бы в июньских начислениях не было отпускных, выплачиваемых при увольнении (это как раз 3-й полный месяц карантина - компании, соблюдающие КЗоТ, увольнять только начинают). Так что показательными будут следующие пару месяцев...
З тої статейки: Банки вже обіцяють іпотеку під 10%. Але реальні ставки значно вищі Обіцяна доступна іпотека під 10% вже стала реальною, однак все не так просто.
Першими крок назустріч клієнту зробили державні банки. Приміром, в Приватбанку пропонують отримати кредит на купівлю житла на первинному чи вторинному ринку на строк до 20 років під 9,99% річних.
Правда, за умовами договору така ставка передбачена лише у перший рік дії договору, а надалі вона становитиме UIRD 12М +4%. Це означає, що процентна ставка майбутніх років буде прив’язана до індексу депозитних ставок, а чим вищими вони будуть, тим вищими будуть і кредитні ставки. Зараз, приміром, за облікової ставки НБУ на рівні 6% UIRD 12М складає 8,99%. Якби така ситуація збереглась до наступного року, ставка за іпотечним кредитом становила б 12,99% річних.
Однак це не всі витрати за кредитом. Важливо розуміти, що реальна річна процентна ставка суттєво відрізняється, адже включає і витрати на страхування, нотаріальне оформлення і комісії банку. У тому ж таки Приватбанку ще треба буде щорічно укладати договір страхування іпотеки на суму 0,5% від вартості нерухомості та договір особистого страхування на суму 0,5% від суми основної заборгованості за кредитом. Також доведеться сплатити разову комісію в розмірі 1% від суми кредиту. Такі умови кредиту банк пропонує позичальникам, які мають не менше 30% вартості житла для першого внеску.
В Ощадбанку іпотечні кредити теж видають на строк до 20 років з не менш ніж 30-відсотковим першим внеском. При цьому процентна ставка - 13,99% річних. Супутні витрати на страхування та комісія також є.
В Укргазбанку пропонують отримати кредит для купівлі житла на вторинному ринку під 8,8% річних у перший рік кредиту, а потім під UIRD 12М +5%. Перший внесок при цьому теж мінімум 30%. В Правекс Банку готові надати кредит під 9,99% на перші 5 років. Перший внесок має бути принаймні 40%, а разова комісія - 2,99% суми кредиту. При цьому реальна відсоткова ставка з урахуванням всіх супутніх послуг становить 13,6% річних.
Ще на початку 2020 року ставки за іпотечними кредитами сягали майже 20% річних. Зниження ставок очевидне. ================
Ну і так молодці - за пів року знизили % по іпотеці на третину!
Ще там писало, що банки бояться, що позичальник не поверне кредит і прискіпливо ставляться до його зарплати.
Дивно, так позичальник зразу дає 30% СВОЇХ коштів + всякі комісії і т. п. і, вразі чого, банк залишається з бетоном позичальника, який може продати на аукціоні! То чому банки бояться, якщо мають швидше боятись позичальники, які не підстраховані нічим???!
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 28 лип, 2020 19:18, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
zРадио написав:насчет полного восстановления зарплат в регионах тоже еще, кстати, вопрос - как бы в июньских начислениях не было отпускных, выплачиваемых при увольнении (это как раз 3-й полный месяц карантина - компании, соблюдающие КЗоТ, увольнять только начинают). Так что показательными будут следующие пару месяцев...
Щось "растішки" мовчать. Жодного контраргумента. Пару місяців назад - як писали, як строчили! І про рокету, і про кредити)))) Мабуть, штани міняють (((.
Говорят, устали ждать кризиса, которого все нет и нет Видимо, таки, без банкопада и курсовых качелей осознать, что находится внутри кризиса, пересичный (пока) не в состоянии. Оно, с одной стороны, и хорошо - потребление падает не так сильно, как могло бы. А с другой плохо - заначки у многих иссякнут раньше, чем могли бы... и вместо ужасного конца сталкнемся с ужасом без конца...
Между тем, такой себе Центр Экономической стратегии утверждает, что коронакризис спровоцировал реальную безработицу в 8 раз превышающую официальную. Что за зверь этот Центр, я не в курсе, но глядя на статистику других стран, скорее поверю в более, чем менее пугающие цифры...
zРадио написав:Между тем, такой себе Центр Экономической стратегии утверждает, что коронакризис спровоцировал реальную безработицу в 8 раз превышающую официальную. Что за зверь этот Центр, я не в курсе, но глядя на статистику других стран, скорее поверю в более, чем менее пугающие цифры...
Что за центр не понятно, но на заборе что-то написано, поэтому ты тащишь надписи с забора, топ-менеджер ты наш
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав:Между тем, такой себе Центр Экономической стратегии утверждает, что коронакризис спровоцировал реальную безработицу в 8 раз превышающую официальную. Что за зверь этот Центр, я не в курсе, но глядя на статистику других стран, скорее поверю в более, чем менее пугающие цифры...
Что за центр не понятно, но на заборе что-то написано, поэтому ты тащишь надписи с забора, топ-менеджер ты наш
Бух, а американцы и европейцы данные о своей заоблачной безработице тоже на заборе вычитали?
zРадио написав:Между тем, такой себе Центр Экономической стратегии утверждает, что коронакризис спровоцировал реальную безработицу в 8 раз превышающую официальную. Что за зверь этот Центр, я не в курсе, но глядя на статистику других стран, скорее поверю в более, чем менее пугающие цифры...
Что за центр не понятно, но на заборе что-то написано, поэтому ты тащишь надписи с забора, топ-менеджер ты наш
Бух, а американцы и европейцы данные о своей заоблачной безработице тоже на заборе вычитали?
Так ты предоставь данные о заоблачной безработице из проверенных источников. Потом над тобой и посмеёмся ещё раз
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав:Между тем, такой себе Центр Экономической стратегии утверждает, что коронакризис спровоцировал реальную безработицу в 8 раз превышающую официальную. Что за зверь этот Центр, я не в курсе, но глядя на статистику других стран, скорее поверю в более, чем менее пугающие цифры...
Что за центр не понятно, но на заборе что-то написано, поэтому ты тащишь надписи с забора, топ-менеджер ты наш
Бух, а американцы и европейцы данные о своей заоблачной безработице тоже на заборе вычитали?
Зрадіо, давай краще зраду про укро-їліту. Там поле неоране для тебе)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Может ктото расказать каким образом в успешной стране, в которой "буитдаражать бетон" 80% населения не имели сбережений и после 2 месяце карантина уже на подсосе были? В том числе баристы, *уисты, бизнес тренеры и другая дичь, которая типа целевая аудитория )))
Это типа, раб не вышел 2 мес на работу и подох?))))