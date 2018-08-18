Додано: Вів 28 лип, 2020 19:17

Frant написав: zРадио написав: насчет полного восстановления зарплат в регионах тоже еще, кстати, вопрос - как бы в июньских начислениях не было отпускных, выплачиваемых при увольнении (это как раз 3-й полный месяц карантина - компании, соблюдающие КЗоТ, увольнять только начинают). Так что показательными будут следующие пару месяцев... насчет полного восстановления зарплат в регионах тоже еще, кстати, вопрос - как бы в июньских начислениях не было отпускных, выплачиваемых при увольнении (это как раз 3-й полный месяц карантина - компании, соблюдающие КЗоТ, увольнять только начинают). Так что показательными будут следующие пару месяцев...

Щось "растішки" мовчать. Жодного контраргумента.

Пару місяців назад - як писали, як строчили! І про рокету, і про кредити))))

Мабуть, штани міняють (((. Щось "растішки" мовчать. Жодного контраргумента.Пару місяців назад - як писали, як строчили! І про рокету, і про кредити))))Мабуть, штани міняють (((.

Говорят, устали ждать кризиса, которого все нет и нетВидимо, таки, без банкопада и курсовых качелей осознать, что находится внутри кризиса, пересичный (пока) не в состоянии. Оно, с одной стороны, и хорошо - потребление падает не так сильно, как могло бы. А с другой плохо - заначки у многих иссякнут раньше, чем могли бы... и вместо ужасного конца сталкнемся с ужасом без конца...Между тем, такой себе Центр Экономической стратегии утверждает, что коронакризис спровоцировал реальную безработицу в 8 раз превышающую официальную. Что за зверь этот Центр, я не в курсе, но глядя на статистику других стран, скорее поверю в более, чем менее пугающие цифры...