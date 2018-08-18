Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Склади - це не погано, але там поріг входу, як в Максика ремонт Я зайшов на олх і окуїв з цін на різні колишні "конюшні/ферми", а також закинуті заводи/фабрики. Ціни = елітним діючим ресторанам, які теж продають свій "діючий бізнес"
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
xio13 написав:Может ктото расказать каким образом в успешной стране, в которой "буитдаражать бетон" 80% населения не имели сбережений и после 2 месяце карантина уже на подсосе были? В том числе баристы, *уисты, бизнес тренеры и другая дичь, которая типа целевая аудитория )))
Это типа, раб не вышел 2 мес на работу и подох?))))
мамкин эксперт, прикинь, в богатой Омерике населению выдают наличку просто так(не имеют сбережений) и талоны на хавчик чтобы не загнулись) но собственники пока аппарты на Манхеттене на талоны не меняют...
Согласен. Не у всех есть возможность морозить $ в жк генезис на 10 лет, а может и навсегда.. Так сказать у меценатов свои причуды.
Эксперты они такие. Ждем очередной расказ куда "вложится" на всю катлету что бы через лет 10 процентов 20 заработать ))))))))
Так сказать вышел на улицу и вступил лакированным туфелом в жк генезис. Так сказать пованивает туфля...
xio13 написав:Может ктото расказать каким образом в успешной стране, в которой "буитдаражать бетон" 80% населения не имели сбережений и после 2 месяце карантина уже на подсосе были? В том числе баристы, *уисты, бизнес тренеры и другая дичь, которая типа целевая аудитория )))
Это типа, раб не вышел 2 мес на работу и подох?))))
мамкин эксперт, прикинь, в богатой Омерике населению выдают наличку просто так(не имеют сбережений) и талоны на хавчик чтобы не загнулись) но собственники пока аппарты на Манхеттене на талоны не меняют...
Согласен. Не у всех есть возможность морозить $ в жк генезис на 10 лет, а может и навсегда.. Так сказать у меценатов свои причуды.
Эксперты они такие. Ждем очередной расказ куда "вложится" на всю катлету что бы через лет 10 процентов 20 заработать ))))))))
Так сказать вышел на улицу и вступил лакированным туфелом в жк генезис. Так сказать пованивает туфля...
а можно ссылочку по теме выделенной выше? и кстати ЖК Генезис активно строится, срок сдачи как и был заявлен конец 2021
чё так подгорает у мамкиного эксперта то, ТУФЕЛ завонялся?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
proftpd66 написав:Диски к супер классу можно продавать.
Таракан сказал что диски сейчас реальный висяк, супер классу лучше колеса продавать что скажешь?
Ручки можно продавать для Мерседеса. В евро валюте.
Если Вы купили недвигу и если она упала в цене на 20%. И если падение евро к 1.3-1.6, то вы теряете по отношению к евро, еще больше падение на 40% недвиги . А продать Вы не можете, так как это недвижимость, которая, "не движется". Или если не будет покупателя.
Если Вы купили ручки к мерседесу или диски, но в течении какого-то времени можете их продать, даже в 0%-5% рентабильности. У Вас 5% в евро. + если евро вырос из 1.1 на 1.3
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
Прохожий написав:мамкин эксперт, прикинь, в богатой Омерике населению выдают наличку просто так(не имеют сбережений) и талоны на хавчик чтобы не загнулись) но собственники пока аппарты на Манхеттене на талоны не меняют...
Пфффф. Вот это ты мастер "удачных" аналогий Манхэттен - самый пострадавший сегмент жилья в США, а может быть и мире! Количество сделок обвалилось на 54%, а цены - на 18%... Даже в 2008-м такого трэша не было!
proftpd66 написав:Ручки можно продавать для Мерседеса. В евро валюте.
Если Вы купили недвигу и если она упала в цене на 20%. И если падение евро к 1.3-1.6, то вы теряете по отношению к евро, еще больше падение на 40% недвиги . А продать Вы не можете, так как это недвижимость, которая, "не движется". Или если не будет покупателя.
Если Вы купили ручки к мерседесу или диски, но в течении какого-то времени можете их продать, даже в 0%-5% рентабильности. У Вас 5% в евро. + если евро вырос из 1.1 на 1.3
У Таракана сейчас новая тема. Поделился по большому секрету. Короче шары на палке со светодиодами. Нарот гребет шо дурной. Но брать надо сразу большую партию от 10000 шт. Это на неделю максимум.
proftpd66 написав:Ручки можно продавать для Мерседеса. В евро валюте.
Если Вы купили недвигу и если она упала в цене на 20%. И если падение евро к 1.3-1.6, то вы теряете по отношению к евро, еще больше падение на 40% недвиги . А продать Вы не можете, так как это недвижимость, которая, "не движется". Или если не будет покупателя.
Если Вы купили ручки к мерседесу или диски, но в течении какого-то времени можете их продать, даже в 0%-5% рентабильности. У Вас 5% в евро. + если евро вырос из 1.1 на 1.3
У Таракана сейчас новая тема. Поделился по большому секрету. Короче шары на палке со светодиодами. Нарот гребет шо дурной. Но брать надо сразу большую партию от 10000 шт. Это на неделю максимум.
мне тоже эту шнягу пытается напарить по $2,35 за шт но от 1000шт а вам почем предлагает? может скооперируемся на контейнер если па 1,99 отдаст? еще Я предложил заплатить в евро по 1,5 типа дополнительный будущий профит, отказался... пока думаю
кстати сейчас допродаю хороший товар па5,18, там профит большой но продажи упали на 70-89%...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
proftpd66 написав:Ручки можно продавать для Мерседеса. В евро валюте.
Если Вы купили недвигу и если она упала в цене на 20%. И если падение евро к 1.3-1.6, то вы теряете по отношению к евро, еще больше падение на 40% недвиги . А продать Вы не можете, так как это недвижимость, которая, "не движется". Или если не будет покупателя.
Если Вы купили ручки к мерседесу или диски, но в течении какого-то времени можете их продать, даже в 0%-5% рентабильности. У Вас 5% в евро. + если евро вырос из 1.1 на 1.3
У Таракана сейчас новая тема. Поделился по большому секрету. Короче шары на палке со светодиодами. Нарот гребет шо дурной. Но брать надо сразу большую партию от 10000 шт. Это на неделю максимум.
Мерседес, это история. Это будет нужно всегда. А светотиоты в кризис, кому нафиг надо?
Немцы кормят евросоюз, у них другой менталитет. Надо брать Франция, Германия.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 28 лип, 2020 22:50, всього редагувалось 2 разів.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин Судьбы, умножай успех.
proftpd66 написав:Ручки можно продавать для Мерседеса Мерседес, это история
у Мерседеса фары саморезами изнутри прикручены, пичаль, а ручки б/у все ломаные Я беру у Таракана фары б/у от Каена и Таурега па$49 комплект в хорошем состоянии с координатами ЦА, хороший товар, быстро продается с большим профитом
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский