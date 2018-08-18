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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4898489949004901

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 151
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 22:56

  Прохожий написав:
  proftpd66 написав:Ручки можно продавать для Мерседеса
Мерседес, это история

у Мерседеса фары саморезами изнутри прикручены, пичаль, а ручки б/у все ломаные
Я беру у Таракана фары б/у от Каена и Таурега па$49 комплект в хорошем состоянии с координатами ЦА, хороший товар, быстро продается с большим профитом


ночной оффтоп:
я купил фото красивой молодой немки за 75 евро, могу скинуть фото в личку.
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 22:57

Прохожий Поздно. Я забрал всю партию. На это лето рынок шаров на палках - мой. Забил всю прелесть под потолок. Как Проф и советовал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 22:59

  airmax78 написав:Прохожий Поздно. Я забрал всю партию. На это лето рынок шаров на палках - мой. Забил всю прелесть под потолок. Как Проф и советовал.


я советовал взять:
1) евро валюту.
2) или евро товары в евровалюте.

А ты взял светодиоты. Из Китая? или с евросоюза и асоциации?
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 23:03

  airmax78 написав:Прохожий Поздно. Я забрал всю партию. На это лето рынок шаров на палках - мой. Забил всю прелесть под потолок. Как Проф и советовал.

ага, только Я уже забил всю партию солнечных панелей-заряжалок для шаров на палках , контейнер уже в Одессе
сторговался па$0.99 за шт
а ваши шары без заряжалок одноразовая вещь)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 23:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:я купил фото красивой молодой немки за 75 евро, могу скинуть фото в личку.

жду
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 23:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мне кажется проф - это Икарус, который таки купил свой Фундуклеевский и сошел с ума, когда понял что натворил.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 23:20

Все кто проcили, я исполнил ихнюю просьбу. С Вас 0.00 евро оплата труда:)
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 23:43

  airmax78 написав:Мне кажется проф - это Икарус, который таки купил свой Фундуклеевский и сошел с ума, когда понял что натворил.


Ой, ты не просил фото отправлять. Мне показалось что ты просил фото, так как Прохожий. Извини.
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