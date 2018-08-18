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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 лип, 2020 22:56
Прохожий написав: proftpd66 написав:
Ручки можно продавать для Мерседеса
Мерседес, это история
у Мерседеса фары саморезами изнутри прикручены, пичаль, а ручки б/у все ломаные
Я беру у Таракана фары б/у от Каена и Таурега па$49 комплект в хорошем состоянии с координатами ЦА, хороший товар, быстро продается с большим профитом
ночной оффтоп:
я купил фото красивой молодой немки за 75 евро, могу скинуть фото в личку.
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Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 22:57
Прохожий Поздно. Я забрал всю партию. На это лето рынок шаров на палках - мой. Забил всю прелесть под потолок. Как Проф и советовал.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 22:59
airmax78 написав:Прохожий
Поздно. Я забрал всю партию. На это лето рынок шаров на палках - мой. Забил всю прелесть под потолок. Как Проф и советовал.
я советовал взять:
1) евро валюту.
2) или евро товары в евровалюте.
А ты взял светодиоты. Из Китая? или с евросоюза и асоциации?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
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Хозяин Судьбы, умножай успех.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 23:03
airmax78 написав:Прохожий
Поздно. Я забрал всю партию. На это лето рынок шаров на палках - мой. Забил всю прелесть под потолок. Как Проф и советовал.
ага, только Я уже забил всю партию солнечных панелей-заряжалок для шаров на палках , контейнер уже в Одессе
сторговался па$0.99 за шт
а ваши шары без заряжалок одноразовая вещь)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 28 лип, 2020 23:04
proftpd66 написав:
я купил фото красивой молодой немки за 75 евро, могу скинуть фото в личку.
жду
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Вів 28 лип, 2020 23:07
Мне кажется проф - это Икарус, который таки купил свой Фундуклеевский и сошел с ума, когда понял что натворил.
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airmax78
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Додано: Вів 28 лип, 2020 23:20
Все кто проcили, я исполнил ихнюю просьбу. С Вас 0.00 евро оплата труда:)
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Додано: Вів 28 лип, 2020 23:43
airmax78 написав:
Мне кажется проф - это Икарус, который таки купил свой Фундуклеевский и сошел с ума, когда понял что натворил.
Ой, ты не просил фото отправлять. Мне показалось что ты просил фото, так как Прохожий. Извини.
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