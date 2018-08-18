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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4898489949004901

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 151
зростуть більш як на 10%
5%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
15%
23
знизяться в межах 10%
28%
42
знизяться на 10-25%
32%
48
знизяться на 25%-50%
13%
19
знизяться більше, ніж на 50%
6%
9
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 07:30

  rjkz написав:
  Прохожий написав:
  xio13 написав:Может ктото расказать каким образом в успешной стране, в которой "буитдаражать бетон" 80% населения не имели сбережений и после 2 месяце карантина уже на подсосе были?
В том числе баристы, *уисты, бизнес тренеры и другая дичь, которая типа целевая аудитория )))

Это типа, раб не вышел 2 мес на работу и подох?))))

мамкин эксперт, прикинь, в богатой Омерике населению выдают наличку просто так(не имеют сбережений) и талоны на хавчик чтобы не загнулись)
но собственники пока аппарты на Манхеттене на талоны не меняют...


Изначально стимулусы должны были давать семьям с доходом до 75 тыщ в год в определенном объеме, с 75 до 99 выплата должна была уменьшаться с максимума до нуля. Но знакомые с доходом хорошо за 100 получили выплату в полном объеме.
2 взрослых и 2 детей= 3400.
С "талонами на хавчик" тоже не вникали в материальное положение, есть ребенок школьного возраста - получи 420 баксов (разово) на ребенка.
Это не происходит по обращению людей, а безусловно. И бедным и богатым.
А вот собственники апартов на Манхеттене спокойно спать перестали. И тому причины есть.

В Україні навпаки.
Олігархи та інша бидло-їліта - сплять чудово.
Ресурсів від СРСР (індустріальних і людських) вистачить ще на кілька років.

Потім - відбудеться щось цікаве. :mrgreen:
:mrgreen:
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 07:33

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Прохожий Поздно. Я забрал всю партию. На это лето рынок шаров на палках - мой. Забил всю прелесть под потолок. Как Проф и советовал.

ага, только Я уже забил всю партию солнечных панелей-заряжалок для шаров на палках , контейнер уже в Одессе
сторговался па$0.99 за шт
а ваши шары без заряжалок одноразовая вещь)

Треба було в Таракана брати - дав би па$0.92 за шт. :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 08:16

:arrow: стер, а то заздрять дуже :lol:
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 29 лип, 2020 09:16, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 08:31

Чи можна забанити йопаного флудьора Копійчаника на тижлень-другий? Він всі гілки засрав своїм словесним поносом
Востаннє редагувалось Frant в Сер 29 лип, 2020 09:37, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 08:34

  Frant написав:Чи можна забанити йопаного флудьора Копійчаника на тижлень-другий? Він всі гілки засрав своїм словесним поносом

підтримую
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 29 лип, 2020 08:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

То що там на РН - ціни думать падати, чи ні? :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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